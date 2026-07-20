"Цього хотів Ліндсі": Трамп хоче змінити проєкт "пекельних санкцій" проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує переглянути проєкт "пекельних санкцій" проти РФ, автором яких був покійний сенатор Ліндсі Грем. Глава Білого дому натякнув, що пакет планують значно розширити.

Республіканці в Конгресі США мають доповнити законопроєкт про санкції проти Росії, додавши до нього також обмежувальні заходи щодо Ірану. Про це заявив Трамп у власному дописі в Truth Social.

Він підкреслив, що саме сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив ініціатором посилення санкційного тиску на Тегеран. На переконання Трампа, включення Ірану до вже наявного антиросійського санкційного пакета — надзвичайно важливий крок, реалізацію якого варто було ухвалити значно раніше.

"Республіканці повинні додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Саме це хотів зробити Ліндсі, і це мало статися", — написав президент США.

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Очільник Білого дому неодноразово вказував, що планує розширити пакет санкцій проти РФ, залучивши туди Іран. Наразі у Вашингтоні не повідомляють, як саме буде включений Тегеран до пакету "пекельних санкцій".

Раніше повідомлялося про те, як смерть Ліндсі Грема спонукала Конгрес ухвалити його законопроєкт. Журналіст Остап Яриш у своєму матеріалі вказує, що серед конгресменів існує консенсус щодо схвалення цього законопроєкту покійного як данину його пам’яті, а Москві слід готуватися до непростих часів.

Згодом стало відомо, що сенатори США представили законопроєкт про санкції проти РФ. Він покликаний посилити тиск на Москву та позбавити Кремль доходів для ведення війни проти України.