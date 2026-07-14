Під прицілом Путін та олігархи: сенатори США представили законопроєкт про санкції проти РФ, — CNN

У вівторок, 14 липня, американські сенатори оприлюднили всеосяжний двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії. Він покликаний посилити тиск на Москву та позбавити Кремль доходів для ведення війни проти України.

Сенатори закликають підтримати цей законопроєкт, який готувався понад рік, на честь одного з головних його авторів — покійного сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомило видання CNN.

Які санкції містить законопроєкт

Медіа пише, що законопроєкт загалом складається з понад 60 сторінок. Якщо його буде ухвалено, він запровадить обов'язкові санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, російських політичних та військових чиновників, а також олігархів, державних підприємств та іноземних компаній, які підтримують оборонну промисловість РФ.

Законопроєкт також передбачає запровадження жорстих санкцій щодо "тіньового флоту" РФ, її енергетичних проєктів та фінансових установ. Він також регулює запровадження 100% мит для п'яти провідних країн, що закуповують російську нафту та природний газ. Наразі найбільшими покупцями російської нафти є Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан.

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Один із помічників сенатора зауважив, що законопроєкт передбачає виняток для країн, які імпортують менше ніж 15% від загального обсягу експорту природного газу з Росії та "вживають суттєвих заходів для скорочення такого імпорту".

Видання CBS News пише, що Білий дім висловив підтримку цьому законопроєкту ще минулого тижня. За словами помічника сенатора, текст законопроєкту був остаточно доопрацьований ще до того, як Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Києві.

Згідно із законодавством, США кожні 180 днів переглядатимуть список п’яти найбільших покупців російських енергоносіїв. Законодавці сподіваються змусити ці країни купувати енергоносії з альтернативних джерел, аби посилювати фінансовий тиск на Кремль для закінчення війни в Україні.

Коли законопроєкт буде ухвалено

Наразі залишається невідомим те, коли законопроєкт про нові санкції буде винесено на голосування. Однак перший помічник сенатора зазначив, що станом на ранок вівторка його підтримали понад два десятки співавторів, і їх кількість продовжує зростати.

Другий помічник сенатора повідомив, що на минулотижневому саміті НАТО Ліндсі Грем та сенаторка-демократка Джин Шахін — одна з головних співавторів законопроєкту — провели низку зустрічей на високому рівні з представниками адміністрації, зокрема з міністром фінансів Скоттом Бессентом. Вони були зосереджені зокрема на тому, щоб просунути законопроєкт.

Нагадаємо, 13 липня CNN повідомило, що Дональд Трамп підтримав пакет "пекельних санкцій" проти РФ.

Наприкінці червня уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в коментарі РБК-Україна повідомив, що США повернули жорсткі санкції проти російської нафти, проте з нюансом.