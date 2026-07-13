Просував Грем: Трамп підтримав пакет "пекельних санкцій" проти РФ, — CNN

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" щодо Росії, які тривалий час просував американський сенатор Ліндсі Грем.

Ця підтримка Дональда Трампа може полегшити шлях до остаточного ухвалення законопроєкту. Про це пише CNN.

Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь раніше заявляли, що адміністрація готова підтримати цей пакет, повідомивши в п’ятницю, що вони дійшли згоди після тривалих переговорів щодо нього. Однак на той момент залишалося незрозумілим питання про те, що підтримає Трамп цей законопроєкт. Раніше президент США неодноразово висловлював критику щодо нього і наполягав на "більшій свободі дій" щодо антиросійських санкцій.

Джон Тун, лідер більшості у Сенаті США, раніше в понеділок заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Гремом над цим законопроєктом.

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"Для цього знадобиться спільна робота демократів і республіканців тут, у Сенаті, але я сподіваюся, що нам це вдасться", — заявив Тун.

Він також додав, що пакет антиросійських санкцій був для Грема дуже значущим.

"Для цього знадобиться спільна робота демократів і республіканців тут, у Сенаті, але я сподіваюся, що нам це вдасться", — зазначив Тун.

Видання також пише, що в окремому інтерв’ю Блюменталь повідомив журналістів, що планує у понеділок після обіду обговорити з Тюном останні приготування та терміни ухвалення законопроєкту. Зокрема він згадав про пошук нового республіканця, який замінить Грема на посаді головного ініціатора законопроєкту, зазначає CNN.

Видання також пише, що цей пакет санкцій "відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ". Це необхідно для того, щоб послабити Москву на тлі продовження війни проти України.

"Швидке ухвалення цього законопроєкту в пам’ять про сенатора Грема слід розглядати як гідну данину поваги", — заявив сенатор Блюменталь.

Нагадаємо, наприкінці червня в коментарі РБК-Україна уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що США повернули санкції проти РФ, проте є нюанс.

Раніше також Палата представників США затвердила нову велику допомогу Україні і нові санкції проти РФ.