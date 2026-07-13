Продвигал Грэм: Трамп поддержал пакет "адских санкций" против РФ, — CNN

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект о "адских санкциях" в отношении России, который в течение длительного времени продвигал американский сенатор Линдси Грэм.

Эта поддержка со стороны Дональда Трампа может облегчить путь к окончательному принятию законопроекта. Об этом сообщает CNN.

Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь ранее заявляли, что администрация готова поддержать этот пакет, сообщив в пятницу, что они пришли к соглашению после длительных переговоров по этому вопросу. Однако на тот момент оставался неясным вопрос о том, поддержит ли Трамп этот законопроект. Ранее президент США неоднократно высказывал критику в его адрес и настаивал на "большей свободе действий" в отношении антироссийских санкций.

Джон Тун, лидер большинства в Сенате США, ранее в понедельник заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом над этим законопроектом.

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"Для этого потребуется совместная работа демократов и республиканцев здесь, в Сенате, но я надеюсь, что нам это удастся", — заявил Тун.

Он также добавил, что пакет антироссийских санкций имел для Грэма огромное значение.

"Для этого потребуется совместная работа демократов и республиканцев здесь, в Сенате, но я надеюсь, что нам это удастся", — отметил Тун.

Издание также сообщает, что в отдельном интервью Блюменталь сообщил журналистам, что планирует в понедельник после обеда обсудить с Тюном последние приготовления и сроки принятия законопроекта. В частности, он упомянул о поиске нового республиканца, который заменит Грэма на посту главного инициатора законопроекта, отмечает CNN.

Издание также пишет, что этот пакет санкций "откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ". Это необходимо для того, чтобы ослабить Москву на фоне продолжающейся войны против Украины.

"Быстрое принятие этого законопроекта в память о сенаторе Грэме следует рассматривать как достойный знак уважения", — заявил сенатор Блюменталь.

Напомним, в конце июня в комментарии РБК-Украина уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что США возобновили санкции против РФ, однако есть один нюанс.

Ранее Палата представителей США также одобрила новый крупный пакет помощи Украине и новые санкции против РФ.