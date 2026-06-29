Более $2 млрд за три месяца: США вновь ввели жесткие санкции против российской нефти, но есть нюанс

На днях появились сообщения о том, что США сняли санкции с нескольких российских граждан, двух судов и двух турецких компаний, то есть параллельно с ужесточением санкций происходят точечные исключения из списков. Итак, как именно действует санкционная политика США в отношении РФ? И какова ситуация с ограничениями сейчас?

По состоянию на 29 июня 2026 года временное ослабление санкций в отношении российской нефтяной отрасли завершилось, и США возобновили действие санкций против российской нефтяной отрасли. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, санкции США против РФ, в частности, против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", вновь действуют в полном объеме.

Почему США временно ослабили санкции против РФ

12 марта США ввели временные исключения из режима санкций на фоне войны с Ираном и блокирования Ормузского пролива. Из-за рисков для мирового нефтяного рынка и перебоев с поставками ближневосточного сырья цены на нефть резко выросли.

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С самого начала эти послабления рассматривались как временные, однако их действие несколько раз продлевали. Санкции должны были вновь вступить в силу 17 июня, хотя отдельного сообщения Белого дома по этому поводу не публиковалось. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе этих исключений.

25 июня государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что окончательное решение о продлении или отмене исключений будет приниматься с учетом ситуации на мировом энергетическом рынке.

Сколько, по оценкам, заработала Россия

По данным S&P Global, в период с 12 марта по 17 июня Россия получила более 2 млрд долларов дополнительных доходов от экспорта нефти.

В то же время возобновление полного действия нефтяных санкций не мешает Вашингтону корректировать санкционную политику в отношении РФ.

Так, на днях США сняли санкции с нескольких российских граждан, двух судов и двух турецких компаний. Такие решения носят точечный характер и не свидетельствуют об ослаблении общего режима санкций в отношении России.

Конгресс США Фото: Shutterstock

Кроме того, как сообщает Reuters, Министерство финансов США не продлило действие специального разрешения (waiver) на отдельные операции с российской морской нефтью. В то же время администрация Дональда Трампа не делала отдельного заявления об автоматическом восстановлении всех ограничений, что и вызвало дискуссии среди экспертов.

Отметим, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новой помощи Украине и введении дополнительных санкций против России. Однако документ ещё должен пройти рассмотрение в Сенате.

Таким образом, по состоянию на 29 июня 2026 года санкции США против России остаются в силе и продолжают использоваться в качестве одного из ключевых инструментов экономического давления.

Ранее Фокус сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил о намерении Вашингтона как можно скорее отказаться от временных послаблений санкций в отношении российской нефти и вернуться к более жесткому режиму санкций.