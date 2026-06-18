Российский нефтяной сектор теряет миллиарды на фоне атаки дронов на Москву и заявлений Трампа о возможном ужесточении санкций. И всё это за одну неделю. Фокус спросил у энергоэксперта, какими будут последствия такой "черной поры" для России.

После очередной атаки беспилотников на Москву и заявлений о возможном ужесточении санкций против российской нефтегазовой отрасли инвесторы начали массово избавляться от акций крупнейших компаний РФ. Наибольшему давлению подвергся именно энергетический сектор, который остается главным источником валютных поступлений в российский бюджет.

Moscow Never Sleeps: дроны, пожар на НПЗ и парализованные аэропорты

18 июня Москва и ряд регионов России подверглись масштабной атаке БПЛА. По предварительным данным, в общей сложности по территории России было запущено более 500 беспилотников. Около 200 БПЛА якобы направлялись в Москву, а российская ПВО заявляла о сбивании примерно 180 дронов на подлете к столице. Минобороны РФ тем временем сообщило об уничтожении 555 беспилотников над различными регионами страны.

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В то же время, по сообщениям СМИ, нескольким дронам удалось добраться до Москвы. Основной целью атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.

На территории НПЗ разразился масштабный пожар. Сообщалось как минимум о пяти очагах возгорания, а взрывы на предприятии, по отдельным данным, продолжались. OSINT-аналитики предполагали, что мог быть поврежден один из технологических комплексов предприятия — ЭЛОУ-АВТ-6.

Отметим, что это уже вторая атака на Московский НПЗ за одну неделю. Предыдущий удар был нанесен 16 июня 2026 года.

В связи с угрозой новых терактов в Москве временно ограничили работу всех основных аэропортов. Ограничения введены в:

Шереметьево;

Домодедово;

Внуково;

Жуковском.

Кроме того, россияне ввели в действие план "Ковер", который применяется в случае угроз для авиации. Работа аэропортов фактически приостановлена.

Жители Москвы сообщали о взрывах, вспышках и столбах дыма. В соцсетях россияне писали о пролете дронов, пожарах и сбоях в работе городской инфраструктуры.

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По информации украинских источников, атаку осуществили подразделения Сил обороны Украины. Среди задействованных структур называли 1-й отдельный центр, подразделения ССО, ГУР МО, СБУ, а также бригады Nemesis, "Рейд" и "Птицы Мадяра". Основной целью называли именно Московский НПЗ.

Последствия атаки на Москву

Пока окончательно оценить реальный масштаб повреждений невозможно. В то же время, по словам директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперта по энергетическим вопросам Владимира Омельченко, удар по такому объекту сам по себе вряд ли вызовет топливный кризис и оставит российскую столицу без горючего.

Удар по Московскому НПЗ вряд ли приведёт к немедленному топливному кризису в России, однако он стал очередным сигналом об уязвимости стратегической инфраструктуры

Московский НПЗ, по его данным, обеспечивает около 40–50 % потребностей региона в бензине и дизельном топливе, однако у России есть резервы, альтернативные маршруты поставок и возможность перебрасывать нефтепродукты из других регионов.

"В целом пока ситуация не представляет угрозы для России. Возможны региональные и временные кризисы, связанные прежде всего с логистикой. Кампания ударов по российским НПЗ продолжается уже более года, но серьезных проблем в большинстве регионов пока не возникло", — отмечает Омельченко.

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Как уже упоминалось ранее, атака на Москву 18 июня не первая. Утром 16 июня произошла масштабная атака украинских беспилотников, одной из ключевых целей которой стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в районе Капотни.

Тогда, несмотря на заявления российских властей о перехвате большинства воздушных целей, было зафиксировано попадание в один из главных технологических объектов предприятия.

А еще раньше, 15 июня, российский фондовый рынок отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против нефтяного сектора РФ и резко просел.

Наибольшие потери понесли именно компании, связанные с добычей и экспортом нефти и газа.

Нефтяной сектор стал главным аутсайдером

По данным Московской биржи, после заявлений о возможном ужесточении санкций инвесторы начали активно распродавать акции крупнейших российских компаний. Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей. Любые сигналы о возможном ужесточении ограничений в отношении нефтяного сектора автоматически создают риски для доходов компаний, валютных поступлений и бюджетных доходов.

Именно поэтому рынок наиболее остро отреагировал на компании, деятельность которых напрямую связана с нефтью и газом.

А масштабная атака беспилотников на территории России 18 июня подтолкнула инвесторов к более активной продаже акций компаний топливно-энергетического сектора.

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Индекс IMOEX, отражающий динамику акций 50 крупнейших российских компаний, снизился. Наибольшее давление испытали нефтяные и газовые гиганты России. В частности, акции "Роснефти" подешевели на 2,54% — до 328,50 рубля за акцию.

Котировки "Газпрома" также пошли вниз. Компания потеряла 2,01%, а стоимость акции снизилась до 107,61 рубля.

Среди других крупных российских корпораций падение зафиксировали:

"Татнефть" — минус 1,79% (до 532,60 рубля);

"Лукойл" — минус 1,71% (до 4457 рублей);

"НОВАТЕК" — минус 1,39% (до 1003,60 рубля);

"Сбербанк" — минус 0,70%.

Аналитики отмечают, что рынок особенно чувствительно реагирует на любые риски для российской энергетики, ведь именно экспорт нефти и газа остается одним из ключевых источников доходов бюджета РФ.

Очередные потенциальные цели в РФ, которые ждут БПЛА

В то же время, по мнению Владимира Омельченко, решающее значение имеют не санкции, а системность кампании ударов. Именно регулярные атаки на нефтеперерабатывающие предприятия вынуждают Россию тратить миллиарды на ремонт, перестройку логистики и дополнительную защиту объектов.

Что касается санкций, то многие ограничения формально действовали и раньше, однако российские компании находили способы обходить их с помощью посредников и альтернативных каналов сбыта.

Горит НПЗ Фото: Соцсети

"Самые серьезные санкции для российской нефтяной отрасли — это удары по НПЗ и экспортной инфраструктуре", — считает Омельченко.

Именно поэтому наиболее уязвимыми целями для России он называет не внутренний рынок топлива, а экспортные терминалы на Балтийском и Черном морях, через которые проходит значительная часть нефтяных доходов российского бюджета. По его мнению, системное давление на эти объекты способно нанести экономике РФ значительно больший ущерб, чем отдельные санкционные решения.

Напомним, в Москве сообщили о попаданиях в пригородах столицы. А российские местные Telegram-каналы наполнились кадрами дыма и пожаров после ударов или "падения обломков" на Московском НПЗ в Капоте, на ТЦ "Садовод" и "Белая Дача" и т. д.

Напоминаем, что Фокус собрал мемы, созданные украинцами под впечатлением от двух подряд ударов по Московскому НПЗ.