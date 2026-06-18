Дроны нанесли удары по Москве и Московской области: в Гуково горит нефтебаза (видео)

В ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России.

На нефтебазе разразился масштабный пожар, как видно на видео, опубликованном мониторинговым Telegram-каналом "Exilenova+".

"Гуково, Ростовская область. Нефтебаза подверглась атаке ударных БПЛА, на объекте пожар", — говорится в подписи к видео.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал, что БПЛА атаковали Гуково, в результате чего, как утверждается, погиб один человек.

Однако о повреждении местной нефтебазы глава региона промолчал.

"В результате воздушного удара БПЛА был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия", — написал Слюсар.

Відео дня

Удар дронов по Москве и Московской области

В то же время ближе к утру 18 июня беспилотники также нанесли удары по столице РФ — Москве и столичному региону.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как некоторые дроны сбиваются в небе над российской столицей, а также видны последствия ударов БПЛА по Москве и Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбивании нескольких десятков БПЛА в небе над столицей РФ.

"На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков", — отметил Собянин.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов на Москву, Московскую область и нефтебазу в Гуково.

Напомним, в ночь на 16 июня дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

"Фокус" также сообщал, что в ночь на 14 июня дроны нанесли удар по нефтебазе недалеко от российского Ярославля.