Дрони вдарили по Москві та Московській області: в Гуково горить нафтобаза (відео)

У ніч на 18 червня ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу у Гуково Ростовської області Росії.

На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, видно на відео, оприлюдненому моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".

"Гуково, Ростовська область. Атакована нафтобаза ударними БПЛА, на об’єкті пожежа", — йдеться у підписі до відео.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що БПЛА атакували Гуково, через що одна людина нібито загинула.

Проте про ураження місцевої нафтобази очільник регіону змовчав.

"Внаслідок повітряної атаки БПЛА пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об’єктів. Екстрені служби працюють на місці події", — написав Слюсар.

Удар дронів по Москві та Московській області

Водночас ближче до ранку 18 червня безпілотники також атакували столицю РФ — Москву та столичний регіон.

Відео дня

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як деякі дрони збивають у небі над російською столицею, а також видно наслідки ударів БПЛА по Москві та Московській області.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив про збиття кількох десятків БПЛА у небі над столицею РФ.

"На місці падіння уламків на території торгового центру "Садовод" зафіксовано незначні пошкодження однієї з будівель. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці падіння уламків", — зазначив Собянін.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Москві, Москвоській області та нафтобазі у Гуково.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краю.

Фокус також писав про те, що у ніч на 14 червня дрони уразили нафтобазу біля російського Ярославля.