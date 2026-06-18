В Москве эвакуируют жителей после атаки дронов: повреждены дома и крупнейший ТЦ (видео)

В Москве и Московской области утром 18 июня сообщили о массированной атаке беспилотников. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил об уничтожении 180 дронов; информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По словам Собянина, на территории торгового центра "Садовод" после падения обломков были зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий.

"На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте", — сообщил Собянин.

Российский телеканал "Дождь" со ссылкой на своих читателей сообщил, что во время атаки в Москве не было воздушной тревоги, SMS-уведомлений или других предупреждений об опасности.

Из-за атаки все аэропорты Московского региона временно приостановили работу. В Шереметьево проводилась эвакуация пассажиров и ограничивался доступ к терминалам.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье также подверглось массированной атаке. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина.

Местная жительница рассказала изданию "Вот Так", что проснулась от взрывов около 5:30 утра. По её словам, перед взрывом над домом был слышен звук беспилотника.

"Через полминуты где-то неподалеку раздался сильный взрыв. Через 5–7 минут послышались звуки служебных автомобилей, спешащих к месту происшествия", — сказала она.

В селе Степаново недалеко от Электростали обломки дрона повредили крышу частного дома; после падения обломков загорелся автомобиль, пожар был потушен.

В селе Масново-Жуково под Чеховом в результате попадания беспилотника был уничтожен дачный дом и повреждены хозяйственные постройки. Еще два дачных дома загорелись возле села Фатеево в Павловском Посаде. В Люберцах обломки повредили несколько объектов, в частности фитнес-центр, а на крыше торгового центра "Белая Дача" возник пожар.

Российские СМИ также сообщают об эвакуации из отдельных районов Москвы из-за сильного задымления. По их данным, после атаки дронов в городе было зафиксировано не менее пяти очагов возгорания. Местные жители жалуются на сильный дым, в то время как российские власти заявляют о работе ПВО и ликвидации последствий атаки.

Напомним, что утром 18 июня беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. На территории предприятия вспыхнул пожар, над городом поднялся густой чёрный дым.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение ночи и утра силы ПВО отражали массированную атаку дронов на российскую столицу. В то же время он признал, что части безпилотников удалось достичь цели.

Ранее, в ночь на 11 июня, беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю РФ. Среди целей был Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки вспыхнул крупный пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов и ярких вспышках в небе, а российские власти заявляли о действиях сил противовоздушной обороны вблизи Краснодара.