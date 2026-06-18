У Москві евакуюють жителів після атаки дронів: пошкоджені будинки і найбільший ТЦ (відео)

У Москві та Московській області вранці 18 червня повідомили про масовану атаку безпілотників. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про знищення 180 дронів, інформації про загиблих і постраждалих немає.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі. За словами Собяніна, на території торговельного центру «Садовод» після падіння уламків зафіксували незначні пошкодження однієї з будівель.

“На місці падіння уламків на території торговельного центру “Садовод” зафіксовано незначні пошкодження однієї з будівель. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці”, — повідомив Собянін.

Російський телеканал “Дождь” із посиланням на своїх читачів заявив, що під час атаки в Москві не було повітряної тривоги, SMS-сповіщень чи інших попереджень про небезпеку.

Через атаку всі аеропорти Московського регіону тимчасово призупиняли роботу. У Шереметьєво проводили евакуацію пасажирів та обмежували доступ до терміналів.

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Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що Підмосков’я також зазнало масованої атаки. У Жуковському безпілотник влучив у багатоквартирний будинок на вулиці Гагаріна.

Місцева жителька розповіла виданню “Вот Так”, що прокинулася від вибухів близько 5:30 ранку. За її словами, перед вибухом над будинком було чути звук безпілотника.

“Через пів хвилини стався сильний вибух десь неподалік. Через 5–7 хвилин почулися звуки службових автомобілів, які поспішали до місця аварії”, — сказала вона.

У селі Степаново поблизу Електросталі уламки дрона пошкодили дах приватного будинку, після падіння уламків загорівся і автомобіль, пожежу ліквідували.

У селі Масново-Жуково під Чеховом внаслідок влучання безпілотника знищено дачний будинок і пошкоджено господарські споруди. Ще два дачні будинки загорілися біля села Фатєєво в Павловському Посаді. У Люберцях уламки пошкодили кілька об’єктів, зокрема фітнес-центр, а на даху торговельного центру “Біла Дача” виникла пожежа.

Російські медіа також повідомляють про евакуацію з окремих районів Москви через сильне задимлення. За їхніми даними, після атаки дронів у місті зафіксували щонайменше п’ять осередків займання. Місцеві жителі скаржаться на сильний дим, тоді як російська влада заявляє про роботу ППО та ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, що безпілотники вранці 18 червня атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. На території підприємства спалахнула пожежа, над містом піднявся густий чорний дим.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що впродовж ночі та ранку сили ППО відбивали масовану атаку дронів на російську столицю. Водночас він визнав, що частині безпілотників вдалося досягти цілі.

Раніше, у ніч проти 11 червня, безпілотники завдали удару по Краснодарському краю РФ. Серед цілей був Афіпський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула велика пожежа. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і яскраві спалахи в небі, а російська влада заявляла про роботу сил протиповітряної оборони поблизу Краснодара.