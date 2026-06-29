Понад $2 млрд за три місяці: США повернули жорсткі санкції проти російської нафти, але є нюанс

Днями з’явилися повідомлення, що США зняли санкції з кількох російських громадян, двох суден і двох турецьких компаній, тобто паралельно з посиленням відбуваються точкові виключення зі списків. Тож, як саме діє санкційна політика США проти РФ? І яка ситуація із обмеженнями зараз?

Станом на 29 червня 2026 року тимчасове послаблення для російської нафтової галузі завершилося, і США відновили дію санкцій проти російської нафтової галузі. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, санкції США проти РФ, зокрема, нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" знову діють у повному обсязі.

Чому США тимчасово послабили санкції проти РФ

12 березня США запровадили тимчасові винятки із санкційного режиму на тлі війни з Іраном та блокування Ормузької протоки. Через ризики для світового нафтового ринку та перебої з постачанням близькосхідної сировини ціни на нафту різко зросли.

Відео дня

Від самого початку ці послаблення розглядалися як тимчасові, однак їхню дію кілька разів продовжували. Санкції мали знову запрацювати 17 червня, хоча окремого повідомлення Білого дому з цього приводу не оприлюднювали. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає питання щодо подальшої долі цих винятків.

25 червня державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що остаточне рішення про продовження чи припинення дії винятків ухвалюватиметься з урахуванням ситуації на світовому енергетичному ринку.

Скільки, за оцінками, заробила Росія

За даними S&P Global, у період із 12 березня до 17 червня Росія отримала понад 2 млрд доларів додаткових доходів від експорту нафти.

Водночас відновлення повної дії нафтових санкцій не заважає Вашингтону коригувати санкційну політику щодо РФ.

Так, днями США зняли санкції з кількох російських громадян, двох суден та двох турецьких компаній. Такі рішення мають точковий характер і не свідчать про послаблення загального санкційного режиму щодо Росії.

Конгрес США Фото: Shutterstock

Також, за повідомленням Reuters, Міністерство фінансів США не продовжило дію спеціального дозволу (waiver) для окремих операцій із російською морською нафтою. Водночас адміністрація Дональда Трампа не робила окремої заяви про автоматичне повернення всіх обмежень, що й викликало дискусії серед експертів.

Зазначимо, що палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про нову допомогу Україні та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Однак документ ще має пройти розгляд у Сенаті.

Тож, станом на 29 червня 2026 року санкції США проти Росії залишаються чинними й продовжують використовуватися як один із ключових інструментів економічного тиску.

Раніше Фокус писав, що державний секретар США Marco Rubio заявив про намір Вашингтона якнайшвидше відмовитися від тимчасових послаблень санкцій щодо російської нафти та повернутися до жорсткішого санкційного режиму.