Под прицелом Путин и олигархи: сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ, — CNN

Во вторник, 14 июля, американские сенаторы обнародовали всеобъемлющий двухпартийный законопроект о санкциях против России. Он призван усилить давление на Москву и лишить Кремль доходов, необходимых для ведения войны против Украины.

Сенаторы призывают поддержать этот законопроект, который готовился более года, в честь одного из его главных авторов — покойного сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщило издание CNN.

Какие санкции предусмотрены в законопроекте

СМИ сообщают, что законопроект в целом насчитывает более 60 страниц. Если он будет принят, он введет обязательные санкции против российского диктатора Владимира Путина, российских политических и военных чиновников, а также олигархов, государственных предприятий и иностранных компаний, поддерживающих оборонную промышленность РФ.

Законопроект также предусматривает введение жестких санкций в отношении "теневого флота" РФ, её энергетических проектов и финансовых учреждений. Он также регулирует введение 100-процентных пошлин для пяти ведущих стран, закупающих российскую нефть и природный газ. В настоящее время крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

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Один из помощников сенатора отметил, что законопроект предусматривает исключение для стран, которые импортируют менее 15% от общего объема экспорта природного газа из России и "принимают существенные меры по сокращению такого импорта".

Издание CBS News сообщает, что Белый дом выразил поддержку этому законопроекту ещё на прошлой неделе. По словам помощника сенатора, текст законопроекта был окончательно доработан ещё до того, как Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Киеве.

Согласно законодательству, США будут каждые 180 дней пересматривать список пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей. Законодатели надеются заставить эти страны закупать энергоносители из альтернативных источников, чтобы усилить финансовое давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине.

Когда законопроект будет принят

На данный момент неизвестно, когда законопроект о новых санкциях будет вынесен на голосование. Однако первый помощник сенатора отметил, что по состоянию на утро вторника его поддержали более двух десятков соавторов, и их число продолжает расти.

Второй помощник сенатора сообщил, что на прошедшем на прошлой неделе саммите НАТО Линдси Грэм и сенатор-демократ Джин Шахин — одна из главных соавторов законопроекта — провели ряд встреч на высоком уровне с представителями администрации, в частности, с министром финансов Скоттом Бессентом. Они были сосредоточены, в частности, на том, чтобы продвинуть законопроект.

Напомним, 13 июля CNN сообщило, что Дональд Трамп поддержал пакет "адских санкций" против РФ.

В конце июня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии РБК-Украина сообщил, что США вновь ввели жесткие санкции против российской нефти, однако с одним нюансом.