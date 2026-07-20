"Этого хотел Линдси": Трамп хочет изменить проект "адских санкций" против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пересмотреть проект "адских санкций" против РФ, автором которых был покойный сенатор Линдси Грэм. Глава Белого дома намекнул, что пакет планируется значительно расширить.
Республиканцы в Конгрессе США должны дополнить законопроект о санкциях против России, включив в него также ограничительные меры в отношении Ирана. Об этом заявил Трамп в своём посте в Truth Social.
Он подчеркнул, что именно сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил инициатором усиления санкционного давления на Тегеран. По мнению Трампа, включение Ирана в уже существующий антироссийский санкционный пакет — чрезвычайно важный шаг, который следовало предпринять гораздо раньше.
"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это хотела сделать Линдси, и это должно было произойти", — написал президент США.
Глава Белого дома неоднократно заявлял, что планирует расширить пакет санкций против РФ, включив в него Иран. Пока что в Вашингтоне не сообщают, каким именно образом Тегеран будет включен в пакет "адских санкций".
Ранее сообщалось о том, как смерть Линдси Грэма побудила Конгресс принять его законопроект. Журналист Остап Яриш в своём материале отмечает, что среди конгрессменов существует консенсус относительно одобрения этого законопроекта покойного в качестве дани его памяти, а Москве следует готовиться к непростым временам.
Впоследствии стало известно, что сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ. Он призван усилить давление на Москву и лишить Кремль доходов, необходимых для ведения войны против Украины.