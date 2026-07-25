Фінансовий локдаун: 21-й пакет санкцій ЄС фактично паралізував перекази грошей з РФ — ЗМІ

Запроваджений 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ почав діяти на низку фінансових інституцій країни-агресора. Першими під ударом опинилися міжнародні банківські перекази та платежі закордоном.

Також під ударом опинилися цифрові активи в криптовалютах і операції "дочок" різних банківських установ Росії. Про це пише видання "Агентство".

Російська платіжна система "Золота Корона" різко скоротила географію переказів після потрапляння під санкції, а гроші вдавалося перевести лише до Узбекистану, Киргизстану, Туреччини та Азербайджану, а надвечір закрився й останній напрямок. Перестали працювати навіть перекази до Білорусі, а також зупинилися операції між російським "Цифра Банком" і казахстанським Freedom Bank.

Росіяни за кордоном скаржаться на відсутність альтернатив: "Золота Корона" була для багатьох основним способом отримувати гроші з Росії, а криптовалюта чи великі банківські перекази або незручні, або невигідні для невеликих сум. Люди шукають обхідні шляхи через рахунки Raiffeisenbank, SWIFT-перекази банків поза санкціями, криптовалюту чи сервіс Unired узбецького Universalbank.

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Під загрозою опинилася й китайська платіжна система UnionPay: два з трьох російських банків, що випускали або готувалися випускати такі картки, тепер ризикують втратити можливість їх обслуговування за кордоном — за прикладом Газпромбанку, чиї картки UnionPay перестали приймати одразу після санкцій 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як проєкт "пекельних" санкцій США проти РФ зібрав достатньо голосів. Цей законопроєкт, який передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит для країн, які продовжують купувати російські нафту та газ, вже має достатню кількість голосів для подальшого ухвалення у Сенаті США.

Згодом стало відомо, що саме передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив механізм дій нових обмежень для Росії.