Думки
Удар по тіньовому флоту, банкам і крипті: що саме передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії
Після певних дискусій Євросоюз все-таки затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснює, що саме потрапило під санкції та як це ускладнить життя Кремлю
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ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це вже 21-ше одностайне рішення всіх 27 держав-членів. Пакет посилює тиск на фінансовий сектор РФ, тіньовий флот, військово-промисловий комплекс та схеми обходу санкцій.
- 50 суден тіньового флоту потрапили під санкції. Вперше обмеження поширюються і на судна, які допомагають тіньовому флоту — здійснюють бункерування та надають інші послуги.
- Цінову стелю на російську нафту заморожено на рівні $44,1 за барель на один рік.
- Запроваджуються обмеження ще проти 90 банків, а також криптовалютних компаній, платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагали обходити санкції.
- Можливість повністю забороняти надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, у третіх країнах, якщо вони використовуються для обходу санкцій.
- Посилено експортний контроль. Під нові обмеження потрапляють додаткові метали, сплави, товари й технології, необхідні російському аерокосмічному та оборонному сектору.
- 250 фізичних та юридичних осіб, однак без патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова. Дворковіч має бути, але подивимося, що опублікують.
- Можливість заборони в’їзду до ЄС колишнім російським комбатантам, які безпосередньо брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.
- Досягнуто компромісу щодо російського СПГ. Зберігається заборона на продаж LNG-танкерів, але Греція отримала обмежений виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю.
- Риба уплила, без риби.
Відео дня
Робота над 22-м пакетом уже розпочалася.
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