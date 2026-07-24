Удар по тіньовому флоту, банкам і крипті: що саме передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії

ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це вже 21-ше одностайне рішення всіх 27 держав-членів. Пакет посилює тиск на фінансовий сектор РФ, тіньовий флот, військово-промисловий комплекс та схеми обходу санкцій.

50 суден тіньового флоту потрапили під санкції. Вперше обмеження поширюються і на судна, які допомагають тіньовому флоту — здійснюють бункерування та надають інші послуги.

Цінову стелю на російську нафту заморожено на рівні $44,1 за барель на один рік.

Запроваджуються обмеження ще проти 90 банків, а також криптовалютних компаній, платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагали обходити санкції.

Можливість повністю забороняти надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, у третіх країнах, якщо вони використовуються для обходу санкцій.

Посилено експортний контроль. Під нові обмеження потрапляють додаткові метали, сплави, товари й технології, необхідні російському аерокосмічному та оборонному сектору.

250 фізичних та юридичних осіб, однак без патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова. Дворковіч має бути, але подивимося, що опублікують.

Можливість заборони в’їзду до ЄС колишнім російським комбатантам, які безпосередньо брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Досягнуто компромісу щодо російського СПГ. Зберігається заборона на продаж LNG-танкерів, але Греція отримала обмежений виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю.

Риба уплила, без риби.

Відео дня

Робота над 22-м пакетом уже розпочалася.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо