Шість країн ЄС зривають ухвалення 21-й пакету санкцій проти РФ: бояться за "власні економіки" — FT

Шість країн-членів ЄС вимагають пом'якшити окремі положення 21-го санкційного пакета проти Росії або взагалі виступають проти певних обмежень. Мова йде про такі країни як Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія

Головна причина такої позиції — прагнення захистити національні компанії та ключові галузі економіки цих країн. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання з посиланням на європейських дипломатів, така позиція ставить під загрозу саме ухвалення пакета, адже для його затвердження необхідна одностайна підтримка з боку всіх держав ЄС. Дипломатичні джерела попереджають, що дедалі більше країн не готові нести економічні втрати заради посилення тиску на Москву.

Співрозмовники FT наголошують, що ситуація демонструє поглиблення розбіжностей усередині Євросоюзу щодо подальшого санкційного тиску на Росію. Якщо раніше країни-члени були готові жертвувати економічними інтересами заради підтримки України, то тепер дедалі більше урядів ставлять на перше місце захист власних компаній.

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Хто та чому виступає проти: подробиці

Найбільш непоступливу позицію займає Греція, яка категорично виступає проти заборони на транспортування російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Так вважають, що санкції їм завдадуть серйозного удару по грецьких судноплавних компаніях, які спеціалізуються на перевезенні ЗПГ, а це відкриє шлях конкурентам зі США, Китаю та Японії.

Своєю чергою Німеччина та Португалія заперечують проти заборони на імпорт російської риби. Обидві країни прагнуть захистити інтереси власної переробної промисловості.

Інші троє — Франція, Італія та Австрія — також домагаються пом'якшення окремих обмежень або винятків для національного бізнесу. Вони апелюють до того, що це створить для їх економік "негативні наслідки".

ЗМІ пише, що через відсутність консенсусу в ЄС перемовини щодо 21-го санкційного пакета досі тривають. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас уже заявляла, що члени ЄС поки не змогли досягти домовленості щодо всіх позицій нового пакета.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС виключив патріарха Кирила та топ-олігарха РФ з нового пакету санкцій. Причиною тому став запит Болгарії щодо цих двох імен.

Згодом стало відомо, як Трамп хоче змінити проєкт "пекельних санкцій" проти РФ. Глава Білого дому натякнув, що пакет планують значно розширити від тих умов, на яких наполягав автор проєкту — покійний сенатор США Ліндсі Грем.