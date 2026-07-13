На вимогу Болгарії: ЄС виключив патріарха Кіріла та топ-олігарха РФ з нового пакету санкцій

Із проєкту 21-го санкційного пакета Євросоюзу проти РФ видалили імена патріарха Московського патріархату Кіріла та засновника нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. Причиною тому став запит Болгарії щодо цих двох імен.

Дипломатичні джерела з кількох країн-членів ЄС повідомляють, що відповідне рішення ухвалили на наполягання Болгарії. Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, основні спірні моменти навколо пакета вже вдалося врегулювати, однак шляхом пом'якшення первісних пропозицій. Так, суттєво звузять сферу застосування заборони на в'їзд до ЄС для російських військових.

Пропозицію повністю заборонити ввезення до Євросоюзу тріски, минтая та деяких інших видів риби з РФ вирішили прибрати з документа. Також відмовилися від початкового плану жорстких обмежень щодо скрапленого природного газу з Росії та танкерів, що його перевозять.

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Водночас країни ЄС досягли принципової згоди щодо тимчасового збереження цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель. Серед питань, які досі залишаються відкритими, є запит Австрії щодо зняття санкцій та розблокування рахунків інвестиційної компанії Rasperia.

Вищезгадану компанію пов'язують з кремлівських олігархом Олегом Дерипаскою. Компанія Rasperia, як пишуть ЗМІ, має судові претензії до однієї з дочірніх компаній провідного австрійського банку Raiffeisen на cуму в понад 1,5 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв про те, як США повернули жорсткі санкції проти російської нафти. Американці зняли санкції з кількох російських громадян, двох суден і двох турецьких компаній, тобто паралельно з посиленням відбуваються точкові виключення зі списків.

Згодом стало відомо, що Болгарія накладе вето на 21 пакет санкцій ЄС. Причиною тому є залежність болгарської економіки від нафтопереробного заводу "Лукойл", який досі належить РФ.