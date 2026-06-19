Болгарія накладе вето на 21 пакет санкцій ЄС: яка російська компанія турбує Софію

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев планує накласти вето на 21 пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Причина такого рішення — залежність болгарської економіки від нафтопереробного заводу "Лукойл", який досі належить РФ.

Заява про накладання вето Болгарії пролунала увечері 18 червня, коли Румен Радев прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у черговому засіданні Європейської ради, написало агентство Reuters. З'ясувалось, що Софія також незадоволена санкціями, які Європа накладає на патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). На думку Радева, потрібно такі санкції проти РФ, щоб вони сприяли завершенню війни, а цього не відбувається.

Болгарський топпосадовець озвучив кілька причин накладанні вето. Серед них — потрібно виключити зі списку "Лукойл", священників РПЦ, російські запасні частини для Софійського метрополітену і російські добрива.

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"Існує значний ризик для роботи "Лукойлу". Ми хочемо, щоб його виключили зі списку. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?", — сказав Радев.

Політик також окремо висловився щодо санкцій на представника церкви. На думку прем'єр-міністра, яки обрався у квітні 2026 року, події в Україні вплинули на економіку, культуру, спорт, енергетику і він не хоче, що "війна поглинула релігію".

З іншого боку, Радев запевнив, що не гальмуватиме вступ України у ЄС, повідомило Reuters.

МЗС України та інші представники української влади поки не коментували позицію Болгарії. Тим часом близько 18 год 19 червня на сторінці Facebook Румен Радев написав, що не піддався тиску ЄС, не "поступився національними інтересами" й надалі планує ветувати 21 пакет санкцій.

Болгарія та РФ — деталі

"Лукойл Нафтохім Бургас" — це нафтопереробний завод у місті Бургас в Болгарії, єдиний, який є на території цієї країни. Завод має потужність переробки 9 млн тонн нафти на рік та перебуває у власності російської компанії "Лукойл". Восени 2025 року болгарська влада заявила, що змінить структуру власності цього підприємства, написало агентство Reuters. Планували, що парламент Болгарії підтримає законопроєкт, за яким "Лукойл" позбавлять права голосу. Потім було протистояння з Радевим, який на той час був президентом і наклав вето, але його подолали. Втім, за пів року залежність від російської компанії так і не подолали, підсумувало медіа.

Болгарія та РФ — завод "Лукойл Нафтохім Бургас" Фото: Скриншот

Зазначимо, весною 2026 року Румен Радев переміг на чергових виборах у Болгарії та став прем'єр-міністром. При цьому медіа писали, що він має довгий шлейф контактів з РФ. Тим часом у червні стало відомо про деякі зміни з постачанням Україні зброї з Болгарії. Софія заявила, що припиняє надавати зброю українцям. Головний речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що ідеться про зупинку безкоштовної військової техніки зі складів, а чинні комерційні контракти на нову зброю і далі працюють.

Нагадуємо, у квітні 2026 року медіа The Washington Post розповіло, на яку країну ставитиме РФ після провалу Віктора Орбана в Угорщині: зауважується, що це не Словаччина і не Австрія.