На яку країну ЄС розраховує Кремль після поразки Орбана: це не Словаччина, — WP

Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах змусила Кремль шукати нові точки опори в Європейському Союзі, і однією з ключових може стати Болгарія. Напередодні парламентських виборів у цій країні зростають побоювання щодо можливого російського втручання та посилення проросійських політичних сил.

Як зазначає The Washington Post, після політичних змін в Угорщині дострокові вибори в Болгарії набули для Москви особливого значення. Аналітики й колишні дипломати вважають, що Росія намагається компенсувати втрату союзника,та зберегти при цьому вплив у межах ЄС через інші країни.

Ще до голосування дослідники зафіксували активну кампанію в соцмережах, зокрема в TikTok, спрямовану на підтримку нової політичної сили, пов’язаної з Руменом Радєвим. Загалом, контент із відповідними хештегами поширювався значно швидше, ніж матеріали його конкурентів, і зібрав мільйони переглядів. Водночас експерти наголошують, що достеменно встановити, яка частина цієї активності є органічною, а яка — результатом скоординованого впливу, наразі неможливо.

Відео дня

Представники аналітичних центрів і колишні дипломати попереджають про ризики російського впливу,та наголошують на тому, що Москва прагне зміцнити свої позиції в ЄС після втрати важливого партнера. За словами колишнього посла Болгарії в Росії Іліана Васілєва, для Кремля це не просто можливість, а стратегічна необхідність.

"У нас є серйозні побоювання щодо того, що групи Радєва в соціальних мережах діють як організована кампанія російського впливу…Але в нас немає чітких доказів того, що це синхронізовано або оплачується систематично", — зауважив директор Центру дослідження демократії, який також відстежує потенційні спроби маніпуляцій в Інтернеті Мартін Владіміров.

Варто зауважити, що колишній президент Болгарії Румен Радєв, який виступав проти військової допомоги Україні та за відновлення діалогу з Москвою, розглядається як політик, здатний посилити російський вплив у Євросоюзі. Ба більше, його партія "Прогресивна Болгарія , яка була створена лише кілька місяців тому, швидко набрала популярність, зокрема завдяки антикорупційній риториці та використанню протестних настроїв у суспільстві.

За даними європейських джерел, до кампанії Радєва могли бути залучені колишні високопоставлені військові, пов’язані з російською розвідкою, які підтримували його позиції, зокрема щодо України. Водночас у Болгарії традиційно зберігається вплив Росії — як через історичні зв’язки, так і через медіа, частина яких поширює проросійські наративи.

На тлі цих ризиків болгарська влада створила спеціальний підрозділ у співпраці з Європейською комісією для протидії можливому втручанню у вибори. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрій Гуров заявив, що держава вживає заходів для захисту виборчого процесу як онлайн, так і безпосередньо на дільницях.

Сам Радєв відкидає звинувачення та заявляє, що заходи з протидії дезінформації можуть бути спробою втручання з боку Брюсселя. У Кремлі також не демонструють відкритої підтримки: речник президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що не чув від Болгарії сигналів про готовність до відновлення діалогу.

Попри зростання популярності Радєва, аналітики вважають, що навіть у разі перемоги він навряд чи зможе повторити роль Орбана в ЄС. Для формування уряду йому доведеться йти на коаліцію з більш прозахідними силами, що суттєво обмежить можливості для радикального зміщення зовнішньополітичного курсу.

Експерти також звертають увагу, що Болгарія, на відміну від Угорщини, значною мірою залежить від фінансування ЄС, тому її політики зазвичай діють обережніше. Водночас Кремль, імовірно, шукатиме нові інструменти впливу в Європі, у тому числі через інформаційні кампанії, політичні зв’язки та спроби дестабілізації ситуації в окремих країнах.

Досі росіяни були зацікавлені в стабільності в Угорщині та збереженні Орбана при владі. Тепер в їхніх інтересах хаос…Вони зроблять усе, щоб ускладнити успіх нового уряду. … Гра ще не закінчена", — заявив колишній заступник керівника зовнішньої розвідки Угорщини Андраш Телкеш.

Нагадаємо, що, як писало видання Politico, після відставки Віктора Орбана в ЄС з’явився вакуум серед лідерів, які можуть блокувати рішення стосовно України, і серед потенційних наступників називали низку політиків із популістськими або проросійськими поглядами. Зокрема, серед них згадували прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, чеського політика Андрея Бабіша та болгарського екслідера Румена Радєва.

