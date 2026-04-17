"Ступінь поразки величезний": Орбан прокоментував свій програш

Після поразки на парламентських виборах у Угорщині Віктор Орбан уперше виступив із публічною заявою, визнавши відповідальність за результат і наголосивши на необхідності змін усередині партії, повідомляє Politico 17 квітня.

"Мушу визнати, що меседж опонента був сильнішим", — заявив у першому публічному коментарі після голосування Віктор Орбан, маючи на увазі обіцянку Мадьяра щодо змін, зосереджених на викоріненні корупції та демонтажі політичної системи Орбана.

Віктор Орбан виглядав приголомшеним у своїх перших публічних коментарях після історичної поразки на виборах 12 квітня. Прем'єр-міністр, що йде у відставку, заявив, що "політична ера в Угорщині закінчилася". Але він дав зрозуміти, що не піде з посади лідера своєї партії "Фідес", оскільки вона переходить в опозицію. Орбан визнав масштаб поразки своєї партії у надзвичайно прямолінійних висловах.

"Це явна поразка. Ступінь поразки величезний", — сказав він в інтерв'ю проурядовому виданню Patrióta.

Партія "Тіса" Петера Мад'яра здобула переконливу перемогу, отримавши 138 місць у 199-місному парламенті Угорщини, тобто більшість у дві третини голосів. Партія "Фідес" отримала лише 55 місць. Орбан, який очолює Угорщину 16 років поспіль, протягом усього інтерв'ю говорив похмуро, описуючи наслідки виборів з особистого досвіду.

"Я відчуваю біль і порожнечу. Я думав, що ми переможемо", — сказав він, додавши, що з головою поринув у свою роботу, щоб впоратися з шоком.

Мадьяр вже почав сигналізувати про розрив з націоналістично-популістським правлінням Орбана, пообіцявши перенести офіс прем'єр-міністра з Кармелітського палацу в Будапешті. Орбан пропустить неформальне засідання Європейської ради наступного тижня на Кіпрі, повідомив Politico чиновник ЄС. У своєму інтерв'ю Орбан не ухилявся від відповідальності за поразку.

"Це я. Я президент партії", — сказав він, вказавши, що взяв відповідальність за результат виборів "на 100 відсотків на себе". Він визнав, що "Фідес" не змогла знайти зв'язок з виборцями.

Але прем'єр-міністр заявив, що нікуди не зникне. Його поразка вимагає повного оновлення партії "Фідес" та, ширше, угорських правих сил, що включаєповну реорганізацію керівництва партії та її представництва в парламенті, заявив він. Партійні збори "Фідес" заплановані на 28 квітня.

"Якщо моя партія скаже мені сидіти в задньому ряду, я це зроблю… Якщо вони скажуть мені "вивести команду на поле" — я це зроблю", — підсумував Орбан.

