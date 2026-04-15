"Читає нову заяву Трампа": Мадяр у короткому відео посміявся з зосередженого Орбана

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр опублікував відео, де посміявся з чинного лідера уряду країни Віктора Орбана.

Він опублікував відео з Палацу Шандора, у момент, коли президент Угорщини Томаш Шуйок показав йому свій кабінет. Відео він опублікував у своєму Instagram.

Під час відвідин кабінету президента на балконі Офісу прем'єра помітили Віктора Орбана, який зосереджено щось вивчав.

Сам Мадяр припустив, що це може бути або прощальна промова прем'єра Угорщини, або нова заява Дональда Трампа.

У кінці майбутній очільник уряду сказав слова, які вже стали мемом, "absolute cinema" (мем, що означає щось високоякісне, зокрема в цьому контексті, ймовірно, Мадяр підкреслив свій жарт — ред.)

Мадяр закликав президента Угорщини піти

Водночас під час відвідин Палацу Шандора Мадяр заявив, що Томаш Шуйок має залишити свою посаду після того, як новий уряд буде сформовано.

“Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб втілювати єдність угорської нації. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути охоронцем верховенства права в Угорщині. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути моральним еталоном, бути взірцем для наслідування для угорського народу”, — цитує Петера Мадяра Telex.hu.

Фокус писав, що колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв вибори Петеру Мадяру, вперше після поразки публічно з’явився та опублікував відеозвернення на своїй сторінці у Facebook. У ньому він запевнив, що його прихильники й надалі можуть розраховувати на його підтримку.

Також Фокус розповідав, що Європейська комісія сформулювала для нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра перелік із 27 умов, виконання яких є необхідним для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Нагадаємо, що до цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про необхідність зробити висновки з політики Віктора Орбана, який неодноразово блокував важливі рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Вона наголосила, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці дозволить уникнути подібних ситуацій і відкриває можливість для подальшого реформування процесу ухвалення рішень у Євросоюзі.