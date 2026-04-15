"Читает новое заявление Трампа": Мадьяр в коротком видео посмеялся над сосредоточенным Орбаном

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал видео, где посмеялся над действующим лидером правительства страны Виктором Орбаном.

Он опубликовал видео из Дворца Шандора, в момент, когда президент Венгрии Томаш Шуйок показал ему свой кабинет. Видео он опубликовал в своем Instagram.

Во время посещения кабинета президента на балконе Офиса премьера заметили Виктора Орбана, который сосредоточенно что-то изучал.

Сам Мадьяр предположил, что это может быть либо прощальная речь премьера Венгрии, либо новое заявление Дональда Трампа.

В конце будущий глава правительства сказал слова, которые уже стали мемом, "absolute cinema" (мем, означающий что-то высококачественное, в частности в этом контексте, вероятно, Мадьяр подчеркнул свою шутку — ред.)

Мадьяр призвал президента Венгрии уйти

В то же время во время посещения Дворца Шандора Мадьяр заявил, что Томаш Шуйок должен покинуть свой пост после того, как новое правительство будет сформировано.

"Тамаш Шуйок непригоден для того, чтобы воплощать единство венгерской нации. Тамаш Шуйок непригоден для того, чтобы быть охранником верховенства права в Венгрии. Тамаш Шуйок непригоден для того, чтобы быть моральным эталоном, быть образцом для подражания для венгерского народа", — цитирует Петера Мадьяра Telex.hu.

Фокус писал, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который проиграл выборы Петеру Мадьяру, впервые после поражения публично появился и опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook. В нем он заверил, что его сторонники и в дальнейшем могут рассчитывать на его поддержку.

Также Фокус рассказывал, что Европейская комиссия сформулировала для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро.

Напомним, что до этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости сделать выводы из политики Виктора Орбана, который неоднократно блокировал важные решения ЕС, в частности по поддержке Украины и санкций против России. Она подчеркнула, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике позволит избежать подобных ситуаций и открывает возможность для дальнейшего реформирования процесса принятия решений в Евросоюзе.