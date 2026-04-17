"Степень поражения огромна": Орбан прокомментировал свой проигрыш

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поражения на парламентских выборах впервые публично прокомментировал ситуацию, признав ответственность и призвав к изменениям в своей политической силе. Его партия "Фидес" проиграла оппозиции во главе с Петером Мадьяром.

После поражения на парламентских выборах в Венгрии Виктор Орбан впервые выступил с публичным заявлением, признав ответственность за результат и подчеркнув необходимость изменений внутри партии, сообщает Politico 17 апреля.

"Должен признать, что месседж оппонента был сильнее", — заявил в первом публичном комментарии после голосования Виктор Орбан, имея в виду обещание Мадьяра об изменениях, сосредоточенных на искоренении коррупции и демонтаже политической системы Орбана.

Виктор Орбан выглядел ошеломленным в своих первых публичных комментариях после исторического поражения на выборах 12 апреля. Уходящий в отставку премьер-министр заявил, что "политическая эра в Венгрии закончилась". Но он дал понять, что не уйдет с поста лидера своей партии "Фидес", поскольку она переходит в оппозицию. Орбан признал масштаб поражения своей партии в чрезвычайно прямолинейных выражениях.

Відео дня

"Это явное поражение. Степень поражения огромна", — сказал он в интервью проправительственному изданию Patrióta.

Партия "Тиса" Петера Мадьяра одержала убедительную победу, получив 138 мест в 199-местном парламенте Венгрии, то есть большинство в две трети голосов. Партия "Фидес" получила лишь 55 мест. Орбан, который возглавляет Венгрию 16 лет подряд, на протяжении всего интервью говорил мрачно, описывая последствия выборов из личного опыта.

"Я чувствую боль и пустоту. Я думал, что мы победим", — сказал он, добавив, что с головой погрузился в свою работу, чтобы справиться с шоком.

Мадьяр уже начал сигнализировать о разрыве с националистически-популистским правлением Орбана, пообещав перенести офис премьер-министра из Кармелитского дворца в Будапеште. Орбан пропустит неформальное заседание Европейского совета на следующей неделе на Кипре, сообщил Politico чиновник ЕС. В своем интервью Орбан не уклонялся от ответственности за поражение.

"Это я. Я президент партии", — сказал он, указав, что взял ответственность за результат выборов "на 100 процентов на себя". Он признал, что "Фидес" не смогла найти связь с избирателями.

Но премьер-министр заявил, что никуда не исчезнет. Его поражение требует полного обновления партии "Фидес" и, шире, венгерских правых сил, что включает полную реорганизацию руководства партии и ее представительства в парламенте, заявил он. Партийное собрание "Фидес" запланировано на 28 апреля.

"Если моя партия скажет мне сидеть в заднем ряду, я это сделаю... Если они скажут мне "вывести команду на поле" — я это сделаю", — подытожил Орбан.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое скандальное заявление относительно Виктора Орбана. подчеркнув, что речь шла о позиции Венгрии в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что его слова были реакцией на политические решения Будапешта, а не личной атакой.

Ранее мы также информировали, что после поражения Орбана на выборах Петер Магяр публично высмеял экс-премьера в видео, которое быстро распространилось в сети. Это стало частью более широкой политической реакции на завершение 16-летнего правления Орбана.