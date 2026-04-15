Орбан пішов, хто стане наступним порушником спокою в ЄС: список кандидатів від Politico

Віктор Орбан пішов у відставку, і його титул головного деструктора ЄС раптово став вакантним. Ситуація настільки складна, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, не гаючи часу, вже запропонувала внести зміни до правил голосування ЄС, щоб уникнути майбутніх перешкод. Адже раніше ЄС покладався на свою єдність, що дало можливість прем'єр-міністру Угорщини блокувати важливі рішення.

Протягом багатьох років Орбан використовував своє право вето, щоб загальмувати ключові ініціативи, насамперед ті, що стосуються підтримки України з боку ЄС. Після нищівної поразки на недільних виборах його незабаром змінить Петер Мадяр, правоцентрист, який дав зрозуміти про готовність до тіснішої співпраці з Брюсселем. Але Європу все ще складно назвати єдиною, зазначає Politico.

У Європейській раді, де збираються всі 27 лідерів для ухвалення рішень, як і раніше, є кілька союзників Орбана і кілька потенційних нових "деструктивних елементів".

Ось п'ять лідерів, які з найбільшою вірогідністю зможуть перейняти естафету Орбана і стати наступним "лиходієм" блоку .

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо — вірний соратник Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Словаччини часто був вірним соратником Орбана за правом вето. ВІН виступав за Росію, блокував санкції проти Москви і критикував Україну. Після відходу Орбана Фіцо залишився єдиним найближчим — і, можливо, останнім — другом Кремля в ЄС.

Роберт Фіцо відомий, як фанат Путіна і союзник Орбана Фото: Robert Fico/Facebook

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словацької Республіки", — заявив Фіцо минулого літа.

Фіцо попередив минулого місяця, що може накласти вето на виділення Києву 90 мільярдів євро замість Орбана, якщо угорець програє вибори. Будапешт уже кілька місяців блокує виділення коштів, узгоджених на саміті в грудні, через суперечку з Києвом з приводу пошкодженого трубопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується в Центральну Європу. У понеділок Мадяр дав зрозуміти, що не перешкоджатиме діям ЄС.

Оскільки нафтопровід, атакований Росією, досі не введено в експлуатацію — президент України Володимир Зеленський заявив, що його ремонт буде завершено не раніше кінця квітня — тепер питання в тому, чи виконає Фіцо свою погрозу перехопити ініціативу в Орбана і заблокувати фінансування, чи він підкориться позиції ЄС. Раніше словацький лідер завжди відступав від санкцій і приєднувався до спільних заяв ЄС на підтримку України.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш — мільярдер-популіст

Прем'єр-міністр Чехії, 71-річний мільярдер, якого прозвали "чеським Трампом", що з грудня править у коаліції з вкрай правими, вже продемонстрував деякі тенденції в стилі Орбана. Бабіш був єдиним лідером, поряд з Орбаном і Фіцо, хто виступав проти кредиту в 90 млрд євро для України. Він також закликав до скорочення підтримки Києва, хоча в кінцевому підсумку не став скасовувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для оборони України.

Андрій Бабіш може стати проблемою для ЄС Фото: КоммерсантЪ

Бабіш, до коаліції якого входить антиекологічна партія "Автомобілісти", також пильно стежить за кліматичною політикою ЄС. Він різко критикує схему видачі вуглецевих квот, стверджуючи, що вона губить чеську промисловість.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні — "темна конячка"

З моменту приходу до влади понад три роки тому італійська лідерка балансувала на тонкій грані прагматизму з Брюсселем, врівноважуючи свою праворадикальну націоналістичну політику з проєвропейською позицією в міжнародних справах. Об'єднавшись з іншими лідерами, такими як Метте Фредеріксен із Данії, Мелоні прагнула посилити міграційні правила ЄС шляхом консенсусу, а не обструкціонізму.

Джорджія Мелоні підтримувала Орбана, але виступала за Україну Фото: Офис президента

Один дипломат ЄС заявив, що Мелоні виявилася "зовсім іншим типом" політика порівняно з Орбаном. Але інший попередив, що вона походить із тієї самої політичної сім'ї, що й угорський політик, і її не слід скидати з рахунків.

"На останньому засіданні Європейської ради єдиною людиною, яка погодилася з Орбаном, була Мелоні. Видно, що між ними існує ідеологічний зв'язок", — сказала представниця ЄС з дипломатичних питань, маючи на увазі зізнання італійської лідерки іншим лідерам на березневому саміті про те, що вона розуміє позицію Орбана щодо українського кредиту.

Колишній прем'єр-міністр Словенії Янез Янша — фанат Трампа

Колишній прем'єр-міністр Словенії, який обіймав цю посаду кілька термінів, правий популіст і самопроголошений шанувальник Трампа, схильний до конфліктів із журналістами, посів друге місце, відставши лише на одне місце, на драматичних виборах минулого місяця, затьмарених шпигунством. В умовах триваючих переговорів залишається неясним, чи зможуть Янша або чинний прем'єр-міністр Роберт Голоб сформувати правлячу коаліцію.

Янез Янша Фото: Скриншот

Янша, якого іноді називають "міні-Трампом", якщо повернеться до влади, поповнить зростаючий популістський клуб у ЄС. Однак у питанні України між Яншею та Орбаном чи навіть Фіцо є помітна відмінність: незважаючи на союз з угорцем з інших питань, Янша обстоював членство України в ЄС і відвідав Київ 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб продемонструвати свою підтримку.

Румен Радев — "болгарський джокер"

Колишній президент Болгарії подав у відставку в січні, щоб створити нову партію і балотуватися на парламентських виборах у неділю. І, згідно з опитуванням Politico, він на шляху до перемоги, що може стати проривом після багатьох років політичного паралічу в Софії.

Румен Радев уже говорив, що Україна "приречена" Фото: Nachedeu

Це може стати проблемою для України та її європейських союзників. У 2025 році Радєв заявив, що Україна "приречена" у війні проти Росії, і стверджував, що збільшення військової допомоги ЄС або "наповнення Києва зброєю" не є вирішенням проблеми. Він також звинуватив європейських лідерів у заохоченні контрнаступу Києва, заявивши, що він призвів до "сотень тисяч жертв" в Україні.

Симпатії Радєва до Кремля викликали різкий осуд з боку Володимира Зеленського під час телевізійної дискусії двох лідерів 2023 року в президентському палаці в Софії.

Радєв зустрічався із Зеленським у 2025 році

"Ви б сказали: Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" — зажадав відповіді Зеленський. Розгублений Радєв не знайшовся з відповіддю.

Нагадаємо, Європейська комісія сформулювала для нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадьяра перелік із 27 умов, виконання яких необхідне для відновлення доступу країни до замороженого фінансування ЄС. Однією з ключових вимог також є підтримка рішення про надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро.

При цьому в США, де підтримували Віктора Орбана, вже встигли змиритися з його поразкою на виборах. Віцепрезидент Джей Ді Венс, який особисто прилітав до Вашингтона, вже повідомив, що його програш Орбана не здивував.