"Взагалі не здивований": Джей Ді Венс, який агітував за Орбана, прокоментував підсумок виборів

Коментарі віце-президента США, зроблені ввечері 13 квітня, стали першим визнанням адміністрацією невтішних результатів виборів. Раніше Джей Ді Венс їздив до Угорщини, щоб підтримати Віктора Орбана, а Дональд Трамп неодноразово хвалив угорського прем'єр-міністра.

Джей Ді Венс заявив, що він "засмучений", але не надто здивований поразкою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, стверджуючи, що його рішення брати участь у передвиборчій кампанії в Будапешті минулого тижня було скоріше проявом підтримки вірного союзника, ніж спробою допомогти йому здобути перемогу, пише Politico.

Підтримка Трампа і Венса не допомогла Віктору Орбану

"Ми поїхали не тому, що очікували легкої перемоги Віктора Орбана на виборах. Ми поїхали, тому що це було правильним вчинком — підтримати людину, яка була з нами дуже довгий час", — заявив Венс.

Ці коментарі стали першою заявою Білого дому після виборів, які поклали край 16-річному Орбану.

"Його спадщина в Угорщині має перетворювальний характер — 16 років, які докорінно змінили цю країну", — сказав Венс, пояснюючи, що його рішення виступити разом з Орбаном минулого тижня сталося "не тому, що ми не вміємо читати опитування. Ми, безумовно, знали, що існує дуже велика ймовірність того, що Віктор програє ці вибори. Ми зробили це тому, що він один із небагатьох європейських лідерів, які, як ми бачили, були готові протистояти бюрократії в Брюсселі".

Проте нездатність Венса допомогти Орбану уникнути нищівної поразки піддає адміністрацію критиці за те, що її ідеї та чиновники не виправдали очікувань, а також піднімає глибші екзистенціальні питання про майбутнє популістського націоналізму.

"Для них це ганьба і в якомусь сенсі нищівний удар. Велика частина спокуси всього цього правопопулістського руху полягала в ідеї про те, що "на нашому боці люди, реальні люди — у нас є майбутнє". Переобрання Орбана знову і знову було для них дуже потужним підтвердженням цього. Тому його раптове відсторонення від влади з найбільшою більшістю голосів за всю історію демократичних виборів в Угорщині — це нищівний удар по всій цій історії", — сказав Йохан Норберг, старший науковий співробітник Інституту Като, аналітичного центру у Вашингтоні.

Стів Беннон, старший радник Трампа в Білому домі під час його першого терміну, написав у текстовому повідомленні, що поразка Орбана "має стати попереджувальним сигналом на листопад" і майбутні проміжні вибори.

Трамп, який за останні 24 години двічі відповідав на запитання журналістів, досі не зробив публічної заяви з приводу поразки свого найближчого політичного союзника в Європі.

13 квітня помічники Трампа заявили, що зараз вирішуються набагато нагальніші питання, переважно це дедалі тендітніше перемир'я з Іраном і нова блокада Ормузької протоки з боку США, про яку Трамп оголосив 12 квітня після того, як прямі переговори в Пакистані зайшли в глухий кут.

Але вибори в Угорщині були одним із головних пріоритетів лише кілька днів тому. Джей Ді Венс минулого тижня побував у Будапешті, і хоча сам Трамп туди не приїхав, він зателефонував на мітинг. І цей передвиборчий ривок в останній момент стався через кілька тижнів після іншого візиту держсекретаря Марко Рубіо.

У своєму телефонному виступі під час мітингу Орбана поруч із Венсом минулого тижня Трамп особливо відзначив автократа за його жорстку імміграційну політику, заявивши, що той "зберіг вашу країну сильною та благополучною, і ви не маєте проблем, які є в багатьох інших країн".

"Це серйозний удар по адміністрації та ідеології MAGA, тому що вони вважали Орбана не просто великим другом і союзником у Європі, а й свого роду лабораторією, людиною, яка керувала країною 16 років і робила те, що вони хотіли. Це видно з того, як вони хотіли демонтувати систему стримувань і противаг за угорським сценарієм", — сказав Норберг.

Низка впливових європейських лідерів відкрито привітали поразку Орбана, багато хто з них з полегшенням сприйняв відставку людини, яка блокувала великий кредит ЄС для надання додаткової допомоги Україні в оборонному плані.

