"Вообще не удивлен": Джей Ди Вэнс, который агитировал за Орбана, прокомментировал итог выборов

Комментарии вице-президента США, сделанные вечером 13 апреля, стали первым признанием администрацией неутешительных результатов выборов. Ранее Джей Ди Вэнс ездил в Венгрию, чтобы поддержать Виктора Орбана, а Дональд Трамп неоднократно хвалил венгерского премьер-министра.

Джей Ди Вэнс заявил, что он "опечален", но не слишком удивлен поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, утверждая, что его решение участвовать в предвыборной кампании в Будапеште на прошлой неделе было скорее проявлением поддержки верного союзника, чем попыткой помочь ему одержать победу, пишет Politico.

Поддержка Трампа и Вэнса не помогла Виктору Орбану

"Мы поехали не потому, что ожидали легкой победы Виктора Орбана на выборах. Мы поехали, потому что это было правильным поступком — поддержать человека, который был с нами очень долгое время", - заявил Вэнс.

Эти комментарии стали первым заявлением Белого дома после выборов, которые положили конец 16-летнему Орбана.

"Его наследие в Венгрии имеет преобразующий характер — 16 лет, коренным образом изменившие эту страну", — сказал Вэнс, объясняя, что его решение выступить вместе с Орбаном на прошлой неделе случилось "не потому, что мы не умеем читать опросы. Мы, безусловно, знали, что существует очень большая вероятность того, что Виктор проиграет эти выборы. Мы сделали это потому, что он один из немногих европейских лидеров, которые, как мы видели, были готовы противостоять бюрократии в Брюсселе".

Тем не менее, неспособность Вэнса помочь Орбану избежать сокрушительного поражения подвергает администрацию критике за то, что ее идеи и чиновники не оправдали ожиданий, а также поднимает более глубокие экзистенциальные вопросы о будущем популистского национализма.

"Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что "на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее". Переизбрание Орбана снова и снова было для них очень мощным подтверждением этого. Поэтому его внезапное отстранение от власти с самым большим большинством голосов за всю историю демократических выборов в Венгрии — это сокрушительный удар по всей этой истории", — сказал Йохан Норберг, старший научный сотрудник Института Като, аналитического центра в Вашингтоне.

Стив Бэннон, старший советник Трампа в Белом доме во время его первого срока, написал в текстовом сообщении, что поражение Орбана "должно стать предупредительным сигналом на ноябрь" и предстоящие промежуточные выборы.

Трамп, который за последние 24 часа дважды отвечал на вопросы журналистов, до сих пор не сделал публичного заявления по поводу поражения своего ближайшего политического союзника в Европе.

13 апреля помощники Трампа заявили, что сейчас решаются гораздо более насущные вопросы, в основном это все более хрупкое перемирие с Ираном и новая блокада Ормузского пролива со стороны США, о которой Трамп объявил 12 апреля после того, как прямые переговоры в Пакистане зашли в тупик.

Но выборы в Венгрии были одним из главных приоритетов всего несколько дней назад. Джей Ди Вэнс на прошлой неделе побывал в Будапеште, и хотя сам Трамп туда не приехал, он позвонил на митинг. И этот предвыборный рывок в последний момент произошел спустя несколько недель после другого визита госсекретаря Марко Рубио.

В своем телефонном выступлении во время митинга Орбана рядом с Вэнсом на прошлой неделе Трамп особо отметил автократа за его жесткую иммиграционную политику , заявив, что тот "сохранил вашу страну сильной и благополучной, и у вас нет проблем, которые есть у многих других стран".

"Это серьезный удар по администрации и идеологии MAGA, потому что они считали Орбана не просто большим другом и союзником в Европе, но и своего рода лабораторией, человеком, который руководил страной 16 лет и делал то, что они хотели. Это видно по тому, как они хотели демонтировать систему сдержек и противовесов по венгерскому сценарию", — сказал Норберг.

Ряд влиятельных европейских лидеров открыто приветствовали поражение Орбана, многие из них с облегчением восприняли отставку человека, который блокировал крупный кредит ЕС для предоставления дополнительной помощи Украине в оборонном плане.

