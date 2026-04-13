Удар по курсу Трампа: поражение Орбана подрывает его пророссийскую стратегию в Европе, — СМИ

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах нанесло ощутимый удар по европейской стратегии президента США Дональда Трампа, в частности его подходу к отношениям с Россией.

Как пишет издание Newsweek, для Трампа Орбан был не просто удобным партнером, а фактически олицетворял модель, на которую делалась ставка — союз националистически ориентированных лидеров, способных влиять на Европейский Союз изнутри, сдерживать его решения и продвигать более прагматичную, двустороннюю политику. В этом контексте Венгрия играла роль своеобразного "форпоста" такой стратегии.

Впрочем, итоги голосования показали другое. Страна, которую долгое время считали примером устойчивости подобного политического курса, выбрала смену направления, и избиратели поддержали более проевропейскую позицию, фактически поставив под сомнение тезис о стабильности и привлекательности националистической модели, которую активно продвигал Трамп.

Відео дня

Не менее показательной стала и роль самого Трампа в этой кампании. В частности, его открытая поддержка Орбана. В материале отметили, что для части избирателей это выглядело как внешнее вмешательство во внутренние дела государства, что только усилило запрос на изменения и мобилизовало оппозиционный электорат.

Отдельное следствие — изменение баланса внутри Европейского Союза. В течение лет Венгрия под руководством Орбана тормозила или блокировала ряд важных решений, в частности по поддержке Украины и санкций против России. Теперь этот сдерживающий фактор исчезает, и в конце концов — открывает возможности для более согласованной и быстрой политики ЕС. И для Трампа это означает потерю одного из рычагов влияния на европейские процессы.

В то же время усложняется и его подход к отношениям с Россией. Орбан фактически обеспечивал политическую основу для более сдержанной позиции в отношении Москвы внутри ЕС. После его ухода эта поддержка ослабевает. Так, новая венгерская власть уже сигнализирует о намерении усилить сотрудничество с Евросоюзом и НАТО и продолжить поддержку Украины. В этом контексте позиции президента РФ Владимир Путин также выглядят менее уверенными.

В целом, выборы в Венгрии продемонстрировали еще одну важную вещь: даже длительное пребывание у власти не гарантирует политической стабильности, если накапливаются экономические и социальные проблемы. Рост недовольства, вопросы благосостояния и ощущение изоляции в конце концов стали сильнее политической риторики и контроля над системой.

В итоге поражение Орбана не означает исчезновения популистских настроений в Европе, однако оно четко показывает их границы. В то же время для Трампа это сигнал о том, что его внешнеполитическая стратегия нуждается в коррекции, ведь один из ее ключевых элементов — венгерское направление — больше не работает так, как раньше.

"Поражение Орбана не означает завершения эпохи популизма в Европе и не нивелирует влияние Дональда Трампа за рубежом, где он и в дальнейшем сохраняет популярность среди националистических политических сил. В то же время выбор венгерских избирателей в пользу реинтеграции вместо конфронтационного курса, несмотря на влияние и давление движения MAGA, демонстрирует пределы устойчивости националистических союзов. Этот результат разрушает представление о том, что подобные политические альянсы являются стабильными, самодостаточными и легко масштабируемыми. В итоге это заставляет внешнеполитическое окружение Трампа пересматривать стратегию действий в новых европейских условиях после политического поражения Орбана", — пояснили в материале.

Выборы в Венгрии — что об этом известно

Напомним, что после почти полного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. По официальным данным избирательной комиссии, политическая сила набрала более 53% голосов и обеспечила себе 138 мандатов, тогда как партия действующего премьера Виктор Орбан "Фидес" заняла второе место с результатом около 38% и получила 55 мест в парламенте

Реагируя на победу Петера Мадьяра, в Кремле заявили, что не планируют его поздравлять с результатами парламентских выборов в Венгрии. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не направляет поздравлений государствам, которые считает недружественными, добавив, что Венгрия относится к таким странам из-за поддержки санкций против Москвы.

Также Фокус писал, что лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и выразил надежду, что после войны ЕС отменит санкции против России. Более того, он отметил, что Будапешт будет продолжать покупать российскую нефть и не будет участвовать в выделении кредита ЕС Украине.