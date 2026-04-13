Удар по курсу Трампа: поразка Орбана підриває його проросійську стратегію в Європі, — ЗМІ

Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах завдала відчутного удару по європейській стратегії президента США Дональда Трампа, зокрема його підходу до відносин із Росією.

Як пише видання Newsweek , для Трампа Орбан був не просто зручним партнером, а фактично уособлював модель, на яку робилася ставка — союз націоналістично орієнтованих лідерів, здатних впливати на Європейський Союз зсередини, стримувати його рішення та просувати більш прагматичну, двосторонню політику. У цьому контексті Угорщина відігравала роль своєрідного "форпосту" такої стратегії.

Втім, підсумки голосування показали інше. Країна, яку довгий час вважали прикладом стійкості подібного політичного курсу, обрала зміну напряму, і виборці підтримали більш проєвропейську позицію, фактично поставивши під сумнів тезу про стабільність і привабливість націоналістичної моделі, яку активно просував Трамп.

Відео дня

Не менш показовою стала і роль самого Трампа у цій кампанії. Зокрема, його відкрита підтримка Орбана. У матеріалі зауважили, що для частини виборців це виглядало як зовнішнє втручання у внутрішні справи держави, що лише підсилило запит на зміни та мобілізувало опозиційний електорат.

Окремий наслідок — зміна балансу всередині Європейського Союзу. Протягом років Угорщина під керівництвом Орбана гальмувала або блокувала низку важливих рішень, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Тепер цей стримуючий фактор зникає, та зрештою — відкриває можливості для більш узгодженої та швидкої політики ЄС. І для Трампа це означає втрату одного з важелів впливу на європейські процеси.

Водночас ускладнюється і його підхід до відносин із Росією. Орбан фактично забезпечував політичне підґрунтя для більш стриманої позиції щодо Москви всередині ЄС. Після його відходу ця підтримка слабшає. Так, нова угорська влада вже сигналізує про намір посилити співпрацю з Євросоюзом і НАТО та продовжити підтримку України. У цьому контексті позиції президента РФ Володимир Путін також виглядають менш впевненими.

В цілому, вибори в Угорщині продемонстрували ще одну важливу річ: навіть тривале перебування при владі не гарантує політичної стабільності, якщо накопичуються економічні та соціальні проблеми. Зростання невдоволення, питання добробуту та відчуття ізоляції зрештою стали сильнішими за політичну риторику та контроль над системою.

У підсумку поразка Орбана не означає зникнення популістичних настроїв у Європі, однак вона чітко показує їхні межі. Водночас для Трампа це сигнал про те, що його зовнішньополітична стратегія потребує корекції, адже один із її ключових елементів — угорський напрям — більше не працює так, як раніше.

"Поразка Орбана не означає завершення епохи популізму в Європі та не нівелює вплив Дональда Трампа за кордоном, де він і надалі зберігає популярність серед націоналістичних політичних сил. Водночас вибір угорських виборців на користь реінтеграції замість конфронтаційного курсу, попри вплив і тиск руху MAGA, демонструє межі стійкості націоналістичних союзів. Цей результат руйнує уявлення про те, що подібні політичні альянси є стабільними, самодостатніми та легко масштабованими. У підсумку це змушує зовнішньополітичне оточення Трампа переглядати стратегію дій у нових європейських умовах після політичної поразки Орбана", — пояснили в матеріалі.

Вибори в Угорщині — що про це відомо

Нагадаємо, що після майже повного підрахунку голосів на парламентських виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. За офіційними даними виборчої комісії, політична сила набрала понад 53% голосів і забезпечила собі 138 мандатів, тоді як партія чинного прем’єра Віктор Орбан "Фідес" посіла друге місце з результатом близько 38% і отримала 55 місць у парламенті

Реагуючи на перемогу Петера Мадяра, у Кремлі заявили, що не планують його вітати з результатами парламентських виборів в Угорщині. Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Росія не надсилає привітань державам, які вважає недружніми, додавши, що Угорщина належить до таких країн через підтримку санкцій проти Москви.

Також Фокус писав, що лідер партії "Тиса" Петер Мадяр виступив проти прискореного вступу України до ЄС і висловив сподівання, що після війни ЄС скасує санкції проти Росії. Ба більше, він зауважив, що Будапешт продовжуватиме купувати російську нафту і не братиме участі у виділенні кредиту ЄС Україні.