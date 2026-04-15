Орбан ушел, кто станет следующим нарушителем спокойствия в ЕС: список кандидатов от Politico

Виктор Орбан ушел в отставку, и его титул главного деструктора ЕС внезапно стал вакантным. Ситуация настолько сложная, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, не теряя времени, уже предложила внести изменения в правила голосования ЕС, чтобы избежать будущих препятствий. Ведь раньше ЕС полагался на свое единство, что дало возможность премьер-министру Венгрии блокировать важные решения.

В течение многих лет Орбан использовал свое право вето, чтобы затормозить ключевые инициативы, в первую очередь, касающиеся поддержки Украины со стороны ЕС. После сокрушительного поражения на воскресных выборах его вскоре сменит Петер Мадьяр, правоцентрист, который дал понять о готовности к более тесному сотрудничеству с Брюсселем. Но Европу все еще сложно назвать единой, отмечает Politico.

В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых "деструктивных элементов".

Вот пять лидеров, которые с наибольшей вероятностью смогут перенять эстафету Орбана и стать следующим "злодеем" блока .

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо – верный соратник Виктора Орбана

Премьер-министр Словакии часто был верным соратником Орбана по праву вето. ОН выступал за Россию, блокировал санкции против Москвы и критиковал Украину. После ухода Орбана Фицо остался единственным ближайшим — и, возможно, последним — другом Кремля в ЕС.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словацкой Республики", — заявил Фицо прошлым летом .

Фицо предупредил в прошлом месяце, что может наложить вето на выделение Киеву 90 миллиардов евро вместо Орбана, если венгр проиграет выборы. Будапешт уже несколько месяцев блокирует выделение средств, согласованных на саммите в декабре, из-за спора с Киевом по поводу поврежденного трубопровода "Дружба", по которому российская нефть транспортируется в Центральную Европу. В понедельник Мадьяр дал понять, что не будет препятствовать действиям ЕС.

Поскольку нефтепровод, атакованный Россией до сих пор не введен в эксплуатацию — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его ремонт будет завершен не раньше конца апреля — теперь вопрос в том, выполнит ли Фицо свою угрозу перехватить инициативу у Орбана и заблокировать финансирование, или же он подчинится позиции ЕС. Ранее словацкий лидер всегда отступал от санкций и присоединялся к совместным заявлениям ЕС в поддержку Украины.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш – миллиардер-популист

Премьер-министр Чехии, 71-летний миллиардер, прозванный "чешским Трампом", который с декабря правит в коалиции с крайне правыми, уже продемонстрировал некоторые тенденции в стиле Орбана. Бабиш был единственным лидером, наряду с Орбаном и Фицо, кто выступал против кредита в 90 млрд евро для Украины. Он также призвал к сокращению поддержки Киева, хотя в конечном итоге не стал отменять чешскую инициативу по поставке боеприпасов для обороны Украины.

Бабиш, в коалицию которого входит антиэкологическая партия "Автомобилисты", также пристально следит за климатической политикой ЕС. Он резко критикует схему выдачи углеродных квот, утверждая, что она губит чешскую промышленность.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони – "темная лошадка"

С момента прихода к власти более трех лет назад итальянский лидер балансировала на тонкой грани прагматизма с Брюсселем, уравновешивая свою праворадикальную националистическую политику с проевропейской позицией в международных делах. Объединившись с другими лидерами, такими как Метте Фредериксен из Дании, Мелони стремилась ужесточить миграционные правила ЕС путем консенсуса, а не обструкционизма.

Один дипломат ЕС заявил, что Мелони оказалась "совершенно другим типом" политика по сравнению с Орбаном. Но другой предупредил, что она происходит из той же политической семьи, что и венгерский политик, и ее не следует сбрасывать со счетов.

"На последнем заседании Европейского совета единственным человеком, согласившимся с Орбаном, была Мелони. Видно, что между ними существует идеологическая связь", — сказала представительница ЕС по дипломатическим вопросам, имея в виду признание итальянского лидера другим лидерам на мартовском саммите о том, что она понимает позицию Орбана по украинскому кредиту.

Бывший премьер-министр Словении Янез Янша – фанат Трампа

Бывший премьер-министр Словении, занимавший этот пост несколько сроков, правый популист и самопровозглашенный поклонник Трампа, склонный к конфликтам с журналистами, занял второе место, отстав всего на одно место, на драматических выборах в прошлом месяце, омраченных шпионажем. В условиях продолжающихся переговоров остается неясным, смогут ли Янша или действующий премьер-министр Роберт Голоб сформировать правящую коалицию.

Янша, которого иногда называют "мини-Трампом", если вернется к власти, пополнит растущий популистский клуб в ЕС. Однако в вопросе Украины между Яншей и Орбаном или даже Фицо есть заметное различие: несмотря на союз с венгром по другим вопросам, Янша отстаивал членство Украины в ЕС и посетил Киев в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения России, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Румен Радев – "болгарский джокер"

Бывший президент Болгарии подал в отставку в январе, чтобы создать новую партию и баллотироваться на парламентских выборах в воскресенье. И, согласно опросу Politico, он на пути к победе, что может стать прорывом после многих лет политического паралича в Софии.

Это может стать проблемой для Украины и ее европейских союзников. В 2025 году Радев заявил, что Украина "обречена" в войне против России, и утверждал, что увеличение военной помощи ЕС или "наполнение Киева оружием" не является решением проблемы. Он также обвинил европейских лидеров в поощрении контрнаступления Киева, заявив, что оно привело к "сотням тысяч жертв" в Украине.

Симпатии Радева к Кремлю вызвали резкое осуждение со стороны Владимира Зеленского во время телевизионной дискуссии двух лидеров в 2023 году в президентском дворце в Софии.

"Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" — потребовал ответа Зеленский. Растерянный Радев не нашелся с ответом.

Напомним, Европейская комиссия сформулировала для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра перечень из 27 условий, выполнение которых необходимо для восстановления доступа страны к замороженному финансированию ЕС. Одним из ключевых требований также является поддержка решения о предоставлении Украине кредита в объеме 90 млрд евро.

При этом в США, где поддерживали Виктора Орбана, уже успели смириться с его поражением на выборах. Вице-президент Джей Ди Вэнс, который лично прилетал в Вашингтон, уже сообщил, что его проигрыш Орбана не удивил.