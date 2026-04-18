На какую страну ЕС рассчитывает Кремль после поражения Орбана: это не Словакия, — WP

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах заставило Кремль искать новые точки опоры в Европейском Союзе, и одной из ключевых может стать Болгария. Накануне парламентских выборов в этой стране растут опасения относительно возможного российского вмешательства и усиления пророссийских политических сил.

Как отмечает The Washington Post, после политических изменений в Венгрии досрочные выборы в Болгарии приобрели для Москвы особое значение. Аналитики и бывшие дипломаты считают, что Россия пытается компенсировать потерю союзника, и сохранить при этом влияние в пределах ЕС через другие страны.

Еще до голосования исследователи зафиксировали активную кампанию в соцсетях, в частности в TikTok, направленную на поддержку новой политической силы, связанной с Руменом Радевым. В общем, контент с соответствующими хэштегами распространялся значительно быстрее, чем материалы его конкурентов, и собрал миллионы просмотров. В то же время эксперты отмечают, что точно установить, какая часть этой активности является органической, а какая — результатом скоординированного воздействия, пока невозможно.

Представители аналитических центров и бывшие дипломаты предупреждают о рисках российского влияния, и отмечают, что Москва стремится укрепить свои позиции в ЕС после потери важного партнера. По словам бывшего посла Болгарии в России Илиана Василева, для Кремля это не просто возможность, а стратегическая необходимость.

"У нас есть серьезные опасения относительно того, что группы Радева в социальных сетях действуют как организованная кампания российского влияния...Но у нас нет четких доказательств того, что это синхронизировано или оплачивается систематически", — отметил директор Центра исследования демократии, который также отслеживает потенциальные попытки манипуляций в Интернете Мартин Владимиров.

Стоит заметить, что бывший президент Болгарии Румен Радев, который выступал против военной помощи Украине и за возобновление диалога с Москвой, рассматривается как политик, способный усилить российское влияние в Евросоюзе. Более того, его партия "Прогрессивная Болгария , которая была создана всего несколько месяцев назад, быстро набрала популярность, в частности благодаря антикоррупционной риторике и использованию протестных настроений в обществе.

По данным европейских источников, к кампании Радева могли быть привлечены бывшие высокопоставленные военные, связанные с российской разведкой, которые поддерживали его позиции, в частности по Украине. В то же время в Болгарии традиционно сохраняется влияние России — как через исторические связи, так и через медиа, часть которых распространяет пророссийские нарративы.

На фоне этих рисков болгарские власти создали специальное подразделение в сотрудничестве с Европейской комиссией для противодействия возможному вмешательству в выборы. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гуров заявил, что государство принимает меры для защиты избирательного процесса как онлайн, так и непосредственно на участках.

Сам Радев отвергает обвинения и заявляет, что меры по противодействию дезинформации могут быть попыткой вмешательства со стороны Брюсселя. В Кремле также не демонстрируют открытой поддержки: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не слышал от Болгарии сигналов о готовности к возобновлению диалога.

Несмотря на рост популярности Радева, аналитики считают, что даже в случае победы он вряд ли сможет повторить роль Орбана в ЕС. Для формирования правительства ему придется идти на коалицию с более прозападными силами, что существенно ограничит возможности для радикального смещения внешнеполитического курса.

Эксперты также обращают внимание, что Болгария, в отличие от Венгрии, в значительной степени зависит от финансирования ЕС, поэтому ее политики обычно действуют осторожнее. В то же время Кремль, вероятно, будет искать новые инструменты влияния в Европе, в том числе через информационные кампании, политические связи и попытки дестабилизации ситуации в отдельных странах.

До сих пор россияне были заинтересованы в стабильности в Венгрии и сохранении Орбана у власти. Теперь в их интересах хаос... Они сделают все, чтобы усложнить успех нового правительства. ... Игра еще не закончена", — заявил бывший заместитель руководителя внешней разведки Венгрии Андраш Телкеш.

Напомним, что, как писало издание Politico, после отставки Виктора Орбана в ЕС появился вакуум среди лидеров, которые могут блокировать решения по Украине, и среди потенциальных преемников называли ряд политиков с популистскими или пророссийскими взглядами. В частности, среди них упоминали премьера Словакии Роберта Фицо, чешского политика Андрея Бабиша и болгарского экс-лидера Румена Радева.

Также Фокус писал. что после поражения на парламентских выборах Виктор Орбан признал ответственность за результат и заявил, что его партия не смогла убедить избирателей. Он также назвал поражение "явным и масштабным", подчеркнув, что оно должно стать поводом для серьезного обновления политической силы.