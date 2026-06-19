Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС: какая российская компания беспокоит Софию

Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует наложить вето на 21-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Причина такого решения — зависимость болгарской экономики от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл", который до сих пор принадлежит РФ.

Заявление о наложении вето со стороны Болгарии прозвучало вечером 18 июня, когда Румен Радев прибыл в Брюссель для участия в очередном заседании Европейского совета, сообщает агентство Reuters. Выяснилось, что София также недовольна санкциями, которые Европа вводит в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева). По мнению Радева, такие санкции против РФ должны способствовать завершению войны, а этого не происходит.

Болгарский высокопоставленный чиновник назвал несколько причин для наложения вето. Среди них — необходимость исключить из списка "Лукойл", священников РПЦ, российские запасные части для Софийского метрополитена и российские удобрения.

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"Существует значительный риск для деятельности „Лукойла“. Мы хотим, чтобы его исключили из списка. Каким образом эти санкции до сих пор остановили войну? И каким образом они вообще помогли миру?", — сказал Радев.

Политик также отдельно высказался по поводу санкций в отношении представителя церкви. По мнению премьер-министра, избранного в апреле 2026 года, события в Украине повлияли на экономику, культуру, спорт, энергетику, и он не хочет, чтобы "война поглотила религию".

С другой стороны, Радев заверил, что не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, сообщает Reuters.

МИД Украины и другие представители украинских властей пока не прокомментировали позицию Болгарии. Между тем около 18:00 19 июня на своей странице в Facebook Румен Радев написал, что не поддался давлению ЕС, не "поступился национальными интересами" и в дальнейшем планирует наложить вето на 21-й пакет санкций.

Болгария и РФ — подробности

"Лукойл Нефтехим Бургас" — это нефтеперерабатывающий завод в городе Бургас в Болгарии, единственный на территории этой страны. Завод имеет мощность переработки 9 млн тонн нефти в год и находится в собственности российской компании "Лукойл". Осенью 2025 года болгарские власти заявили, что изменят структуру собственности этого предприятия, сообщило агентство Reuters. Планировалось, что парламент Болгарии поддержит законопроект, согласно которому "Лукойл" лишат права голоса. Затем произошло противостояние с Радевым, который на тот момент был президентом и наложил вето, но его преодолели. Впрочем, за полгода зависимость от российской компании так и не преодолели, подытожило СМИ.

Болгария и РФ — завод "Лукойл Нефтехим Бургас" Фото: Скриншот

Отметим, что весной 2026 года Румен Радев победил на очередных выборах в Болгарии и стал премьер-министром. При этом СМИ писали, что у него есть обширная сеть связей с РФ. Между тем в июне стало известно о некоторых изменениях в поставках оружия из Болгарии в Украину. София заявила, что прекращает поставлять оружие украинцам. Главный представитель МИД Георгий Тихий пояснил, что речь идет о приостановке бесплатных поставок военной техники со складов, а действующие коммерческие контракты на новое оружие продолжают действовать.

Напоминаем, что в апреле 2026 года издание The Washington Post сообщило, на какую страну сделает ставку РФ после провала Виктора Орбана в Венгрии: отмечается, что это не Словакия и не Австрия.