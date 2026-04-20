Бывший президент Болгарии Румен Радев, политик с пророссийскими взглядами и критик военной помощи Украине, лидирует на парламентских выборах 2026 года. Его политическая сила "Прогрессивная Болгария" набирает значительную поддержку избирателей и может получить шанс сформировать новое правительство.

Бывший президент Болгария Румен Радев, который выступает против санкций, наложенных на Россию и против военной помощи Украине, одерживает убедительную победу на выборах в Болгарии, прошедших в воскресенье, сообщает Bloomberg 20 апреля. Он пообещал "перевернуть страницу" после лет политического тупика и коррупции в стране.

Согласно прогнозу социологической компании Myara, на восьмых (с 2021 года) всеобщих выборах в стране партия Радева "Прогрессивная Болгария" идет к абсолютному большинству, имея 135 мест в палате из 240 мест. После подсчета 78% голосов Радев имеет 44%, что на 30 пунктов больше, чем его ближайший соперник.

Відео дня

"Прогрессивная Болгария побеждает однозначно. Это победа надежды над недоверием. Это победа свободы над страхом. И, наконец, это победа, если можно так сказать, морали", — сказал 62-летний Радев журналистам в Софии после публикации прогнозов.

Масштабы победы и политический контекст

Радев, самый популярный политик страны, ушел в отставку с поста главы государства в январе, чтобы принять участие в выборах после того, как очередная волна демонстраций сбросила хрупкую коалицию во главе с партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Пообещав бороться с тем, что он назвал коррумпированной элитой, типичным примером которой был Борисов, Радев заручился поддержкой всего политического спектра, обещая очистить болгарские суды, повысить доходы избирателей из рабочего класса и наладить связи с Кремлем.

Хотя Радев был явным лидером перед воскресным голосованием, масштабы его победы превзошли все прогнозы социологов. Поздно в ночь выборов болгарское телевидение показало, как люди танцуют на улицах села, где он родился. "Вся власть Радеву", — говорилось в информационном бюллетене главного экономического еженедельника Болгарии "Капитал".

"Результаты решающие. "Прогрессивная Болгария" имеет возможность сформировать собственное правительство и самостоятельно управлять страной", — сказал Павел Валчев, аналитик социологической компании Alpha Research, общественному телеканалу BNT.

Выступая перед журналистами поздно в воскресенье, Радев утверждал, что Европейскому Союзу нужно сосредоточиться на конкурентоспособности, чтобы остановить эрозию своей промышленности, и сделать все необходимое для обеспечения дешевых поставок энергии, сделав явный намек на Россию.

"Сейчас Европе нужны критическое мышление, прагматичные действия и результаты, особенно построение новой архитектуры безопасности и восстановление промышленной мощности и конкурентоспособности. Это будет главным вкладом Болгарии в ее европейскую миссию", — сказал Радев журналистам после публикации прогнозов.

Внешняя политика Радева

Пока непонятно, будет ли Радев готов попытаться перенести акцент политики с ЕС на Москву, поскольку он также заявил, что хочет укрепить ЕС и НАТО. Он вернул разочарованных избирателей на избирательные участки после лет рекордно низкого уровня участия. Явка в воскресенье составила около 50% по данным социолога, по сравнению с 38% на последних выборах в октябре 2024 года.

Самое бедное государство-член ЕС фактически находится в политическом тупике после антикоррупционных протестов пять лет назад, которые положили конец доминированию Борисова в политике страны. Партия Борисова занимает третье место с 13% голосов и примерно 36 местами. На предыдущих выборах 18 месяцев назад группа была первой с 24%.

На втором месте находится проевропейский антикоррупционный альянс с 14% и 37 местами. Радев регулярно критиковал альянс за поддержку различных администраций Борисова, но оставался открытым к потенциальной коалиции с группой во время кампании. Радев планирует назначить новых членов в судебный совет, который контролирует продвижение судей и прокуроров. Для этого ему понадобится доминантное большинство в 160 голосов.

Напомним, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Кремле начали искать новые точки влияния в ЕС. Среди потенциальных направлений аналитики называют Болгарию, где активизировались пророссийские силы и кампании в соцсетях.

