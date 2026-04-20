Колишній президент Болгарії Румен Радев, політик із проросійськими поглядами та критик військової допомоги Україні, лідирує на парламентських виборах 2026 року. Його політична сила “Прогресивна Болгарія” набирає значну підтримку виборців і може отримати шанс сформувати новий уряд.

Колишній президент Болгарія Румен Радев, який виступає проти санкцій, накладених на Росію та проти військової допомоги Україні, здобуває переконливу перемогу на виборах у Болгарії, що пройшли в неділю, повідомляє Bloomberg 20 квітня. Він пообіцяв "перегорнути сторінку" після років політичного глухого кута та корупції в країні.

Згідно з прогнозом соціологічної компанії Myara, на восьмих (з 2021 року) загальних виборах у країні партія Радєва "Прогресивна Болгарія" прямує до абсолютної більшості, маючи 135 місць у палаті з 240 місць. Після підрахунку 78% голосів Радєв має 44%, що на 30 пунктів більше, ніж його найближчий суперник.

"Прогресивна Болгарія перемагає однозначно. Це перемога надії над недовірою. Це перемога свободи над страхом. І, нарешті, це перемога, якщо можна так сказати, моралі", — сказав 62-річний Радев журналістам у Софії після публікації прогнозів.

Масштаби перемоги та політичний контекст

Радев, найпопулярніший політик країни, пішов у відставку з посади глави держави у січні, щоб взяти участь у виборах після того, як чергова хвиля демонстрацій скинула крихку коаліцію на чолі з партією ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Пообіцявши боротися з тим, що він назвав корумпованою елітою, типовим прикладом якої був Борисов, Радев заручився підтримкою всього політичного спектру, обіцяючи очистити болгарські суди, підвищити доходи виборців з робітничого класу та налагодити зв'язки з Кремлем.

Хоча Радев був явним лідером перед недільним голосуванням, масштаби його перемоги перевершили всі прогнози соціологів. Пізно в ніч виборів болгарське телебачення показало, як люди танцюють на вулицях села, де він народився. "Вся влада Радеву", – йшлося в інформаційному бюлетені головного економічного тижневика Болгарії "Капітал".

"Результати вирішальні. "Прогресивна Болгарія" має можливість сформувати власний уряд і самостійно керувати країною", – сказав Павло Валчев, аналітик соціологічної компанії Alpha Research, громадському телеканалу BNT.

Виступаючи перед журналістами пізно в неділю, Радев стверджував, що Європейському Союзу потрібно зосередитися на конкурентоспроможності, щоб зупинити ерозію своєї промисловості, та зробити все необхідне для забезпечення дешевих поставок енергії, зрпобивши явний натяк на Росію.

"Зараз Європі потрібні критичне мислення, прагматичні дії та результати, особливо побудова нової архітектури безпеки та відновлення промислової потужності й конкурентоспроможності. Це буде головним внеском Болгарії в її європейську місію", – сказав Радев журналістам після публікації прогнозів.

Зовнішня політика Радева

Поки незрозуміло, чи буде Радев готовий спробувати перенести акцент політики з ЄС на Москву, оскільки він також заявив, що хоче зміцнити ЄС і НАТО. Він повернув розчарованих виборців до виборчих дільниць після років рекордно низького рівня участі. Явка в неділю становила близько 50% за даними соціолога, порівняно з 38% на останніх виборах у жовтні 2024 року.

Найбідніша держава-член ЄС фактично перебуває в політичному глухому куті після антикорупційних протестів п'ять років тому, які поклали край домінуванню Борисова в політиці країни. Партія Борисова посідає третє місце з 13% голосів та приблизно 36 місцями. На попередніх виборах 18 місяців тому група була першою з 24%.

На другому місці знаходиться проєвропейський антикорупційний альянс з 14% та 37 місцями. Радев регулярно критикував альянс за підтримку різних адміністрацій Борисова, але залишався відкритим до потенційної коаліції з групою під час кампанії. Радев планує призначити нових членів до судової ради, яка контролює просування суддів та прокурорів. Для цього йому знадобиться домінантна більшість у 160 голосів.

Нагадаємо, що після поразки Віктора Орбана на виборах у Кремлі почали шукати нові точки впливу в ЄС. Серед потенційних напрямків аналітики називають Болгарію, де активізувалися проросійські сили та кампанії в соцмережах.

