"Украине нужно больше людей": новое правительство Болгарии прекратит поставки оружия Киеву

Новоназначенное правительство Болгарии планирует прекратить поставки оружия Украине, что противоречит попыткам Европейского союза оказать давление на Россию, чтобы прекратить войну.

Министр обороны Димитар Стоянов заявил, что "Украине нужно больше людей, а не больше вооружений", и призвал к "справедливому миру, который будет определяться участием обеих сторон в конфликте", выступая перед журналистами 9 июня в Софии, сообщает Bloomberg.

План прекращения поддержки появился после того, как лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня, которое позволит начать переговоры о прочном мирном соглашении.

Позиция Стоянова перекликается с позицией премьер-министра Румена Радева о том, что война не будет решена на поле боя. Радев — бывший командующий ВВС, занимавший пост президента до января — неоднократно выступал против военной поддержки Киева со стороны Европейского союза.

Відео дня

Он также призвал к отмене санкций против Кремля на том основании, что они наносят ущерб европейской экономике. Премьер-министр, вступивший в должность в прошлом месяце, пообещал усилить роль Болгарии в принятии общих европейских решений.

Эта балканская страна входит в число крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского образца, которые были крайне важны для Киева в первые дни войны. Хотя правительство официально отказалось от прямой военной помощи в то время, болгарские снаряды попадали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

С 2022 года Болгария отправила 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.

В конце мая Румен Радев заявлял, что Европейский союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией о прекращении ее полномасштабного вторжения в Украину.

Он считает, что ЕС уже опоздал с проявлением инициативы, и призвал к реальным изменениям в "общей политике" блока в отношении войны на Украине.

"Я был бы рад, если бы Европа наконец согласилась начать переговоры с Россией; не просто начать – Европа должна была бы быть лидером в этих переговорах. Это важная миссия Европы", – говорил премьер-министр Болгарии.

Но хоть роль ЕС в мирном процессе "чрезвычайно важна", Стоянов заявил, что "ему будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает Украине помощь в ее усилиях в этой войне".

Ранее Радев подвергался критике за прокремлевскую позицию — от противодействия экономическим санкциям против России до обвинений сторонников украинской армии, как "поджигателей войны". Он неоднократно призывал к прекращению огня как к шагу по урегулированию ситуации с вторжением.

Напомним, Болгария планирует выдвинуть Украине требования относительно прав болгарского национального меньшинства. Речь идет прежде всего об обеспечении образовательных прав и развитии болгарского языка среди представителей диаспоры.

А после победы представительницы Болгарии на песенном конкурсе Евровидение-2026, в украинском сегменте соцсети Threads началась бурная дискуссия насчет того, что из этого получится.