Вслед за Венгрией: еще одна страна может выдвинуть Украине требования по нацменьшинствам

Болгария планирует выдвинуть Украине требования относительно прав болгарского национального меньшинства. Речь идет прежде всего об обеспечении образовательных прав и развитии болгарского языка среди представителей диаспоры.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники и одного из дипломатов ЕС.

По его словам, столица Болгарии София хочет уделить внимание вопросу образования для болгарского меньшинства в Украине.

"Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", — сообщил дипломат ЕС.

По данным издания, эта тема возникла на фоне переговоров между Украиной и Венгрией относительно требований Будапешта в рамках евроинтеграции. Во время технических консультаций сторонам удалось согласовать 10 из 11 требований.

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Неурегулированным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде Украины. Несмотря на это, Венгрия согласилась на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Для поиска возможного механизма реализации этого требования стороны договорились обратиться за разъяснениями к Венецианской комиссии и ОБСЕ. Вопрос может снова подниматься во время переговоров по первому кластеру, который охватывает, в частности, права человека.

В отдельных странах ЕС, в частности в Хорватии, Румынии и Словении, действуют специальные квоты для представителей национальных меньшинств в парламентах.

В среду послы ЕС должны согласовать переговорную позицию по первому кластеру переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Она будет содержать перечень промежуточных и конечных требований для Украины.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что встреча премьер-министра Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только после выполнения Киевом требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства. В правительстве страны сообщили, что технические переговоры по этому вопросу продолжаются, а прогресс в них может открыть путь к контактам на высшем уровне. Среди возможных мест для такой встречи называли Берегово на Закарпатье.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отмечала, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года маловероятно. По ее словам, для членства необходимы завершение войны, достижение мира и проведение необходимых реформ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев рассчитывает получить четкие временные рамки вступления в ЕС и надеется стать членом блока в 2027 году. Он также предупреждал, что затягивание переговорного процесса может дать России дополнительные возможности влиять на евроинтеграционный курс Украины.