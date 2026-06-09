Слідом за Угорщиною: ще одна країна може висунути Україні вимоги щодо нацменшин

Болгарія планує висунути Україні вимоги щодо прав болгарської національної меншини. Йдеться насамперед про забезпечення освітніх прав та розвиток болгарської мови серед представників діаспори.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на джерела та одного з дипломатів ЄС.

За його словами, столиця Болгарії Софія хоче приділити увагу питанню освіти для болгарської меншини в Україні.

“Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову”, — повідомив дипломат ЄС.

За даними видання, ця тема виникла на тлі переговорів між Україною та Угорщиною щодо вимог Будапешта в межах євроінтеграції. Під час технічних консультацій сторонам вдалося погодити 10 із 11 вимог.

Відео дня

Неврегульованим залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді України. Попри це, Угорщина погодилася на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Для пошуку можливого механізму реалізації цієї вимоги сторони домовилися звернутися за роз’ясненнями до Венеційської комісії та ОБСЄ. Питання може знову порушуватися під час переговорів щодо першого кластера, який охоплює, зокрема, права людини.

В окремих країнах ЄС, зокрема в Хорватії, Румунії та Словенії, діють спеціальні квоти для представників національних меншин у парламентах.

У середу посли ЄС мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Вона міститиме перелік проміжних і кінцевих вимог для України.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що зустріч прем’єр-міністра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після виконання Києвом вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини. В уряді країни повідомили, що технічні переговори з цього питання тривають, а прогрес у них може відкрити шлях до контактів на найвищому рівні. Серед можливих місць для такої зустрічі називали Берегове на Закарпатті.

Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос зазначала, що вступ України до Євросоюзу до 2027 року є малоймовірним. За її словами, для членства необхідні завершення війни, досягнення миру та проведення необхідних реформ.

Водночас президент України Володимир Зеленський наполягав, що Київ розраховує отримати чіткі часові рамки вступу до ЄС і сподівається стати членом блоку у 2027 році. Він також попереджав, що затягування переговорного процесу може дати Росії додаткові можливості впливати на євроінтеграційний курс України.