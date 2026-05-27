Спочатку Закарпаття: в Угорщині виставили умови для зустрічі Зеленського і Мадяра

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр особисто зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським, якщо Київ виконає вимоги Будапешта щодо розширення прав угорської нацменшини в Україні.

Таку заяву зробила прессекретарка канцелярії Мадяра, пише Euronews.

"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні", – заявили представники уряду.

Крім того представники угорського уряяду повідомили, що з цього питання тривають технічні переговори, і якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу, то з'явиться можливість для зустрічі на вищому рівні.

Угорський уряд протягом останніх двох тижнів кілька разів говорив про можливу зустріч між Петером Мад'яром та Володимиром Зеленським, і було відомо, що прем'єр-міністр Угорщини вказав Берегсаш на Закарпатті як можливе місце для зустрічі.

Вимоги Петера Мадяра для України: що відомо

21 травня Петер Мадяр відповів на питання, як він ставиться до України, яка бореться з РФ. Угорський політик відзначив героїзм українців, а потім заявив, що угорська меншина Закарпаття "не має прав людини". При цьому посадовець порушив питання "автономії", мови та культури й нагадав про 11 вимог, які має виконати Київ.

Після чого глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив відповідь України на 11 вимог Петера Мадяра. За його словами, Україна готова взаємодіяти з новим угорським урядом з усіх питань, включно з національними меншинами.