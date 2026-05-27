Сначала Закарпатье: в Венгрии выставили условия для встречи Зеленского и Мадьяра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр лично встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, если Киев выполнит требования Будапешта по расширению прав венгерского нацменьшинства в Украине.

Такое заявление сделала пресс-секретарь канцелярии Мадьяра, пишет Euronews.

По словам спикеров, встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского может состояться, если Украина выполнит требования венгерской стороны.

"Личная встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине", — заявили представители правительства.

Кроме того представители венгерского правительства сообщили, что по этому вопросу продолжаются технические переговоры, и если в этих переговорах будет достигнут прогресс, то появится возможность для встречи на высшем уровне.

Венгерское правительство в течение последних двух недель несколько раз говорило о возможной встрече между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским, и было известно, что премьер-министр Венгрии указал Берегсаш на Закарпатье как возможное место для встречи.

Требования Петера Мадьяра для Украины: что известно

21 мая Петер Мадьяр ответил на вопрос, как он относится к Украине, которая борется с РФ. Венгерский политик отметил героизм украинцев, а затем заявил, что венгерское меньшинство Закарпатья "не имеет прав человека". При этом чиновник поднял вопрос "автономии", языка и культуры и напомнил об 11 требованиях, которые должен выполнить Киев.

После чего глава МИД Украины Андрей Сибига озвучил ответ Украины на 11 требований Петера Мадьяра. По его словам, Украина готова взаимодействовать с новым венгерским правительством по всем вопросам, включая национальные меньшинства.