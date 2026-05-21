Автономия и язык: Петер Мадьяр заявил, что венгры Закарпатья живут без "прав человека"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу заявил, что венгры в Украине имеют проблемы, как национальное меньшинство. По словам политика, который заменил на посту Виктора Орбана, он также будет блокировать движение украинцев в Европейский Союз, пока Киев не выполнит всех требований по Закарпатью. Кроме того, чиновник коснулся вопросов российской нефти и газа, и объяснил, что есть проблема в географии.

В Польше Петер Мадьяр без проблем может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким, несмотря на его поддержку Орбана, говорится в материале медиа Rzeczpospolita. Кроме вопроса Украины, венгров, нефти и газа, коснулись политических вопросов. По словам венгерского премьера, в политике "нет дружбы, есть интересы".

Петер Мадьяр ответил на вопрос об отношении к украинцам, которые остановили российское наступление. Политик признал героизм Украины, но сразу после того заявил, что венгры Закарпатья имеют "уникальное положение". По его словам речь идет о 100 тысячах людей, у которых не все в порядке с национальным вопросом.

Відео дня

"Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. В Закарпатье более 100 000 венгров живут без основных прав человека", — сказал он.

Политик пояснил, что готов открыть "новую главу" в отношении Украины, но только тогда, когда "наше меньшинство должно получить эти основные права". Петер Мадьяр допустил, что у Киева во время войны есть проблемы, но украинцы все же должны выполнить все 11 его требований в отношении закарпатских венгров. Также он отметил, что только после этого его страна согласится начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Если эти переговоры будут успешными, я встречусь с президентом Зеленским в одном из городов Закарпатья, чтобы открыть новую главу в наших отношениях", — заверил венгерский премьер.

На странице Facebook Петера Мадяра есть серия сообщений о визите в Польшу. Среди прочего, политик посетил Гданьск, а премьер-министр Польши Дональд Туск провел мини-экскурсию.

Венгрия и Петер Мадьяр — детали

Заметим, что по состоянию на весну 2026 года венгерское национальное меньшинство в Украине составляет около 80 тыс. человек. Довоенное количество — около 150 тыс. человек. Место компактного проживания этого меньшинства — Закарпатская область. В этом регионе около 100 учебных заведений с венгерским языком преподавания (полностью или частично), при этом в финансировании 16,5% — это деньги государственного бюджета, остальные — местной власти. Ориентировочное количество детей в школах — около 16 тысяч.

Отметим, Петер Мадьяр стал премьер-министром Венгрии, победив на выборах 12 апреля 2026 года тогдашнего главу государства Виктор Орбана. Как писали медиа, Орбан, для победы на выборах, пригласил российских политтехнологов, а аналитики тем временем рассуждали, будут ли силовые меры, если он проиграет сопернику. Силовых мер не было, а Орбан мирно отдал власть Мадьяру, который сегодня повторяет нарративы предыдущего главы Венгрии.

В частности, аналогичную позицию Орбан высказывал не раз в течение последних четырех лет российско-украинской войны. Один из таких случаев произошел в ноябре 2023 года, когда политик заявил о проблемах с изучением венгерского языка в Украине и о том, что во времена СССР "было лучше". Другой — летом 2025 года: Орбан требовал, чтобы Украина признала Закарпатье исконно венгерской территорией.

Напоминаем, 18 мая медиа Euronews рассказало о позиции Мадьяра по Украине и перечислило, по скольким пунктам его позиция похожа на требования Орбана.