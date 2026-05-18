Мадьяр хочет выполнения от Украины 11 пунктов Орбана насчет венгров Закарпатья

Новое правительство Венгрии заявляет о готовности к диалогу с Украиной по вопросу вступления страны в ЕС. Но объявлено о начале технического диалога с Киевом по острому вопросу венгерской диаспоры, проживающей на Закарпатье.

На прошлой неделе посол Венгрии заявил, что Будапешт готов к диалогу по Украине для достижения конкретных результатов, поскольку новое правительство Петера Мадьяра инициирует технические переговоры с Киевом о том, как решить сложный вопрос о венграх, которые живут в Украине, пишет Euronews.

При Викторе Орбане Венгрия заблокировала открытие процесса вступления Украины в ЕС по так называемому первому пакету реформ, который охватывает ключевые реформы, необходимые для переговоров, включая верховенство права и финансовый контроль.

Будапешт и Киев давно находятся в состоянии конфликта из-за значительного венгерского меньшинства, проживающего в западном регионе Украины, Закарпатье. Эта напряженность остается широко распространенной в венгерском обществе даже после сокрушительной победы Петера Мадьяра, положившей конец 16-летнему правлению Виктора Орбана.

Предыдущее венгерское правительство во главе с премьер-министром Орбаном разработало план из 11 пунктов, направленный на восстановление прав венгерской общины в Украине. В Будапеште до сих пор считают реализацию этих мер важной для открытия первого ключевого этапа в процессе вступления Украины в ЕС.

Первый конкретный признак улучшения отношений между двумя странами появился во время дискуссии между послами ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов к диалогу по этому вопросу.

Посол также заявил, что следует придерживаться методологии, основанной на заслугах, и что Венгрия будет уделять особое внимание правам и правовой базе венгерского меньшинства.

Мадьяр заявил 28 апреля, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале июня, чтобы помочь "улучшить положение" этнических венгров в Западной Украине. Мадьяр предложил провести встречу в Берегово, украинском городе в Закарпатской области, который считается центром местной венгерской этнической общины.

Зеленский встречался с венгерской общиной 9 апреля, за 3 дня до выборов в Венгрии.

ЕС выдвинул в качестве ключевого требования к Киеву принятие и эффективную реализацию амбициозного плана действий в отношении меньшинств, к которым в Украине относятся не только венгры, но и румыны, поляки и болгары.

В марте украинское правительство объявило о введении национального дня, посвященного румынскому языку, в рамках более широких усилий по улучшению отношений с Бухарестом. Этот шаг Киева стал ответом на то, что Румыния уже ежегодно отмечает День украинского языка 9 ноября.

Вопрос о расширении Украины может быть включен в повестку дня следующего заседания Европейского совета, где также ожидается встреча Мадьяра и Зеленского.

Однако, как стало известно Euronews, канцелярия председателя Совета Безопасности Антониу Кошты включит вопрос о вступлении Украины в ЕС в повестку дня только в том случае, если к тому времени будет объявлен конкретный прогресс в плане формального снятия венгерского вето на открытие переговоров о вступлении.

Петер Мадьяр поделился в Facebook подробностями телефонного разговора с президентом Костой, заявив, что Будапешт инициировал технические консультации с правительством Украины для гарантирования языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Президент Антониу Кошта сообщил мне, что вчера он ясно дал понять президенту Украины, что любым дальнейшим шагам должно предшествовать уважение прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине", — сказал Мадьяр.

Источник, близкий к венгерскому правительству, сообщил Euronews, что если Украина реализует план из 11 пунктов — и если представители венгерского меньшинства в Закарпатье одобрят его итоги — Венгрия, вероятно, поддержит начало первой крупной главы переговоров с Украиной.

Однако одним из возможных осложнений является то, что правительство Орбана могло включить в 11 пунктов ряд сложных или политически чувствительных требований, которые, по словам источника, являются "скрытыми подводными камнями", что потенциально может затруднить их полную реализацию.

Зеленский заявил, что Украина "работает над всеми вопросами", касающимися венгерского этнического меньшинства на западе Украины, подчеркнув, что венгры — "наши граждане, как и все остальные", и предположив, что он рассматривает этот вопрос как решаемый, а не как серьезное препятствие. Будапешт расценивает эти замечания как конструктивные.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже сообщил, что Украина готова взаимодействовать с новым венгерским правительством по всем вопросам, включая национальные меньшинства, "с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами".

Снятие венгерского вето стало бы лишь первым шагом к открытию процесса присоединения Украины. Другие государства-члены ЕС пока публично не выразили свою позицию по этому вопросу и, возможно, обнародуют ее только после того, как настанет время активных переговоров.

