Повторяет риторику Орбана: Мадьяр выдвинул условия, при которых поддержит вступление Украины в ЕС, — СМИ

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выдвинул требования по расширению прав венгерского меньшинства в Украине, которые фактически повторяют позицию премьер-министра Виктора Орбана.

Как говорится в материале издания Bloomberg, соответствующие заявления прозвучали во время встречи Мадьяра с президентом Европейского совета Антонио Костой, которая состоялась в среду в Брюсселе. По данным источников, ЕС пытается убедить венгерского политика не поддерживать позицию действующего правительства Венгрии, которое блокирует старт официальных переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе.

Во время переговоров Мадьяр озвучил перечень требований, которые в значительной степени дублируют подход правительства Орбана. Речь идет, в частности, о расширении прав венгерского национального меньшинства в Украине, включая вопросы образования и использования венгерского языка.

Відео дня

Несмотря на это, сам политик назвал встречу с Костой "полезной и конструктивной", хотя собеседники журналистов отмечают, что общий тон переговоров был более сдержанным, чем во время его предыдущей встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отдельно стороны обсудили более широкую повестку дня Евросоюза — от бюджетной политики и конкурентоспособности блока до результатов неформальных встреч европейских лидеров.

До его избрания, в Брюсселе и Киеве рассчитывали, что потенциальная смена политического курса в Венгрии может разблокировать процесс евроинтеграции Украины. Однако новые заявления Мадьяра, которые фактически воспроизводят позицию Орбана, могут усложнить достижение консенсуса по запуску переговоров.

Кроме того, Bloomberg напомнил, что венгерское правительство ранее неоднократно блокировало продвижение украинской заявки в ЕС, а также настаивало на необходимости усиления гарантий для венгерской общины в Украине. Киев, со своей стороны, заявляет, что права национальных меньшинств уже защищены на законодательном уровне и готов к дальнейшим консультациям.

Также Фокус сообщал, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен инициировать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагает провести в Берегово — городе с преимущественно венгерским населением. По его словам, главной темой переговоров станет положение венгерской общины на Закарпатье и необходимость расширения ее прав, в частности в сфере языка, образования и местного самоуправления. В то же время Мадьяр считает, что шаги, предложенные украинской властью, являются положительными, но недостаточными, и настаивает на более существенных изменениях.

Впоследствии советник президента Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что глава государства еще не согласовывал график на июнь, а также добавил, что "двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".