Мадьяр заявил, что хочет встречи с Зеленским: что ответили в ОП

Накануне победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегово Закарпатской области.

Дмитрий Литвин, советник президента Зеленского, во время общения с журналистами заявил, что глава государства еще не согласовывал график на июнь, сообщает "Новое время".

По его словам, "двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".

Мадьяр выразил намерение встретиться с Зеленским после общения с мэром Берегово Золтаном Бабяком, который проинформировал его о положении венгров на закарпатье и "об ужасах войны".

"Мы пришли к согласию, что в интересах венгров, проживающих на Закарпатье, заключается необходимость вывести отношения между Венгрией и Украиной на новую основу".

По его словам, именно тема венгров на Закарпатье и "их пребывание на родной земле" станут ключевой темой встречи.

Он призвал Украину снять ограничения прав, которые существуют более десяти лет, а "закарпатским венграм вернуть все свои культурные, языковые, административные и высшие права и снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины".

Напомним, после победы на выборах Мадьяр призвал Зеленского разблокировать нефтепровод "Дружба" и не шантажировать Венгрию этим вопросом.

Также сообщалось, что вопрос о возвращении захваченных Венгрией активов "Ощадбанка" будет обсуждаться только после того, как лидер партии "Тиса", победившей на выборах в парламент, Петер Мадьяр официально станет премьер-министром.