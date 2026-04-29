Мадяр заявив, що хоче зустрічі із Зеленським: що відповіли в ОП

Напередодні переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у місті Берегове Закарпатської області.

Дмитро Литвин, радник президента Зеленського, під час спілкування з журналістами заявив, що глава держави ще не погоджував графік на червень, повідомляє "Новое время".

За його словами, "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".

Мадяр висловив намір зустрітися із Зеленським після спілкування з мером Берегового Золтаном Баб'яком, який проінформував його про становище угорців на Закарпатті та "про жахи війни".

"Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу".

За його словами, саме тема угорців на Закарпатті та "їхнє перебування на рідній землі" стануть ключовою темою зустрічі.

Він закликав Україну зняти обмеження прав, які існують понад десять років, а "закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права і знову стати рівними і шанованими громадянами України".

Нагадаємо, після перемоги на виборах Мадяр закликав Зеленського розблокувати нафтопровід "Дружба" і не шантажувати Угорщину цим питанням.

Також повідомлялося, що питання про повернення захоплених Угорщиною активів "Ощадбанку" обговорюватимуть тільки після того, як лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах до парламенту, Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром.