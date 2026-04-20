"Не советовал бы идти по этому пути": Петер Мадьяр обратился к Зеленскому из-за "Дружбы"

Петер Мадьяр призвал Зеленского сдержать обещание и открыть нефтепровод "Дружба".

Лидер венгерской оппозиции и будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что ожидает возобновления транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", если он пригоден к работе. Также политик подчеркнул, что Будапешт не согласится на уступки в этом вопросе. Соответствующую заявил он во время пресс-конференции, передает Telex.

Общаясь с журналистами лидер партии "Тиса" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его "выполнить свое обещание", возобновив работу трубопровода "Дружба". По его мнению, это может произойти в ближайшие дни. Кроме того, Мадьяр призвал Зеленского не шантажировать Венгрию из-за разблокирования нефтепровода.

Відео дня

"Мы не пойдем ни на какие уступки, и я бы не советовал, еще раз говорю, мы не знаем друг друга, но я бы не советовал украинскому президенту идти этим путем. Это не воспримут не только в Венгрии, но и в Европе, европейские лидеры тоже не воспримут, что он хочет пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров", — заявил Мадьяр.

Петер Мадяр сравнил действия Владимира Зеленского с привередливым поведением гостя во время ужина.

"Это если бы кто-то пошел на ужин, его пригласили, а потом он начал шантажировать: если не будет лечо, или не испекут на среднем огне, то я сделаю то и то. По моему мнению, это неправильное отношение, и я бы не советовал так поступать", — сказал Мадьяр.

Напомним, что после поражения на выборах Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины. 19 апреля он что Украина готова уже с понедельника возобновить работу трубопровода "Дружба". Зато Будапешт выполнит главное требование от Брюсселя, отмечает политик.

По его словам, когда будут возобновлены поставки нефтепродуктов, Будапешт больше не будет "препятствовать одобрению кредита".

Также ранее лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возобновлении работы трубопровода. По его словам, недостаточно будет только восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение.