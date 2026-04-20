"Не радив би йти цим шляхом": Петер Мадяр звернувся до Зеленського через "Дружбу"

Петер Мадяр закликав Зеленського дотриматися обіцянки та відкрити нафтопровід "Дружба".

Лідер угорської опозиції та майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що очікує на відновлення транзиту нафти з РФ трубопроводом "Дружба", якщо він придатний до роботи. Також політик наголосив, що Будапешт не погодиться на поступки в цьому питанні. Відповідну заявив він під час пресконференції, передає Telex.

Спілкуючись із журналістами лідер партії "Тиса" звернувся до президента України Володимира Зеленського та закликав його "виконати свою обіцянку", відновивши роботу трубопроводу "Дружба". На його думку, це може статися найближчими днями. Крім того, Мадяр закликав Зеленського не шантажувати Угорщину через розблокування нафтопроводу.

"Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив, ще раз кажу, ми не знаємо один одного, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це не сприймуть не лише в Угорщині, але й у Європі, європейські лідери теж не сприймуть, що він хоче переглянути вже узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів", – заявив Мадяр.

Петер Мадяр порівняв дії Володимира Зеленського із вибагливою поведінкою гостя під час вечері.

"Це якби хтось пішов на вечерю, його запросили, а потім він почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", – сказав Мадяр.

Нагадаємо, що після поразки на виборах Орбан погодився розблокувати кредит ЄС для України. 19 квітня він що Україна готова вже з понеділка відновити роботу трубопроводу "Дружба". Натомість Будапешт виконає головну вимогу від Брюсселя, зазначає політик.

За його словами, коли будуть відновлено постачання нафтопродуктів, Будапешт більше не буде "перешкоджати схваленню кредиту".

Також раніше лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про відновлення роботи трубопроводу. За його словами, недостатньо буде лише відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання.