"Символично в Берегово с венгерским большинством": Мадьяр заявил, что хочет встречи с Зеленским

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о том, что инициирует встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заговорил после встречи с городским головой украинского Берегового Закарпатской области Золтаном Бабьяком.

Во время встречи Мадьяр якобы услышал о ситуации с венграми на Закарпатье и об ужасах войны. Об этом будущий премьер Венгрии написал в Facebook.

Мадьяр отметил, что он инициирует встречу именно в Берегово "с венгерским большинством" в городе. По его словам, именно тема венгров на Закарпатье и "их пребывание на родной земле" станут ключевой темой встречи.

Он призвал Украину снять ограничения прав, которые существуют более десяти лет, а "закарпатским венграм вернуть все свои культурные, языковые, административные и высшие права и снова стать равными и уважаемыми гражданами Украины".

По его словам, если это будет осуществлено, то как можно больше закарпатских венгров вернутся в Украину после завершения войны, а также это откроет новую главу двусторонних отношений Украины и Венгрии.

Мадьяр также отреагировал на уступки в сфере образования, которые предложило киевское правительство, назвав их многообещающими, но недостаточными.

"В Украине высшее образование остается одноязычным, выпускные экзамены сдаются на украинском языке, существенных изменений в использовании языка в других официальных сферах не внесено. До сих пор в государственных органах в Украине есть только один язык. В государственном управлении, судах и служебных процедурах может использоваться только украинский язык. Венгерское меньшинство не может требовать официального общения на родном языке, даже в населенных пунктов, населенных венграми", — отметил Мадьяр.

Он убеждает, что предоставление прав венгерскому языку будет шагом к европейским ценностям.

Ранее Фокус рассказывал, что Мадьяр хочет наладить более тесные связи с Австрией и другими странами Центральной Европы, чтобы усилить свое влияние в Брюсселе.

Напомним, ранее Фокус выяснял, является ли избрание Петера Мадьяра надеждой на перезагрузку отношений с Украиной.

При этом Петер Мадьяр уже сделал заявление об активах "Ощадбанка", которые похитили в Венгрии, задержав две инкассаторские машины.