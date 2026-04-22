Петер Мадьяр хочет "вернуть величие" Австро-Венгерской империи и восстановить отношения с ЕС

Новый премьер-министр Венгрии хочет наладить более тесные связи с Австрией и другими странами Центральной Европы, чтобы усилить свое влияние в Брюсселе. Об этом стало известно после первого заседания парламентской фракции партии TISZA.

Избранный премьер-министр Петер Мадьяр, который победил на выборах Виктора Орбана и его партию "Фидес", уже заявил, что будет углублять связи с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические связи и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгерскую империю конца XIX века, пишет Politico.

"Раньше мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией не только по историческим, но и по культурным и экономическим причинам", — заявил Мадьяр.

Венгерский конгрессмен Петер Мадьяр одержал победу над Виктором Орбаном отчасти благодаря обещанию пересмотреть отношения Венгрии с ЕС, но он планирует сделать это в рамках более уверенного блока центральноевропейских стран, возглавляемого единомышленниками из правого крыла, которые, по его мнению, разделяют культурные взгляды, экономические интересы и консервативные позиции по всем вопросам, от миграции до энергетической политики. За важным исключением Польши, эти страны, расположенные между Западной Европой и Россией, традиционно также демонстрировали большую готовность поддерживать деловые связи с Москвой.

Австро-Венгерская империя Петера Мадьяра — что он имеет в виду

Новый лидер Венгрии уже публично изложил, как он может реализовать свое видение центральноевропейского блока. На пресс-конференции в начале апреля он предложил объединить Вышеградскую группу — неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии — со Славковским форматом, рамочным соглашением о сотрудничестве с участием Австрии, Чехии и Словакии.

"Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию, — сказал Мадьяр. — Поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться здесь прогресса".

В качестве четкого подтверждения этой стратегии Мадьяр заявил, что его первые поездки в качестве нового лидера Венгрии в начале мая будут в Варшаву и Вену.

Одним из главных приоритетов венгерского премьер-министра является обеспечение разблокировки 18 миллиардов евро замороженных средств ЕС; он также добивается доступа к 16 миллиардам евро европейских оборонных кредитов и отмены штрафа в размере 1 миллиона евро в день, налагаемого на Венгрию за отказ соблюдать миграционное законодательство ЕС.

"Визит в Варшаву направлен на обмен опытом, касающимся перехода к либеральной демократии, — сказал Эмиль Брикс, бывший австрийский дипломат и историк, изучавший конец Австро-Венгерской империи. — Визит в Вену в большей степени связан с европейской политикой и с необходимостью разработки собственных предложений в этом регионе".

Правительство Австрии, похоже, положительно относится к этой идее.

Высокопоставленный австрийский дипломат анонимно заявил, что в укреплении сотрудничества между центральноевропейскими государствами в рамках ЕС по образцу стран Бенилюкса есть своя логика.

"Мы все примерно одинакового размера, и у нас много общих интересов, поэтому вместе мы будем более значимы с точки зрения возможностей для голосования", — сказал дипломат.

Для австрийского правительства, возглавляемого консерваторами, углубление связей с Венгрией давно является стратегической целью.

В начале 2000-х годов, в преддверии вступления в ЕС ряда бывших коммунистических стран, австрийские лидеры предложили возобновить союз с Центральной Европой . Эта попытка в конечном итоге провалилась из-за опасений в Польше и Словении, что Вена стремится восстановить свою гегемонию спустя более чем 80 лет после распада Австро-Венгерской империи.

Теперь Венгрия предлагает более тесный союз. По мнению экспертов, польские лидеры больше не чувствуют угрозы со стороны этой перспективы. Офис премьер-министра Польши не ответил на запрос о комментарии.

В ЕС видят перспективы в сотрудничестве с Венгрией Петера Мадьяра

Австрийские консерваторы также видят новые возможности после ухода Орбана, отмечая, что он очень изменился с 1990-х, когда начинал свою политическую карьеру.

"Молодой Орбан, несомненно, был бы одним из самых ярых критиков старшего Орбана сегодня. Нам удавалось сотрудничать по некоторым вопросам, но с годами это становилось все труднее, а в конце концов и вовсе невозможно", — сказал Райнхольд Лопатка, депутат Европарламента от правящей консервативной австрийской Народной партии.

Как сообщили два источника, присутствовавшие на встрече, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности венгерские лидеры и консервативный канцлер Австрии Кристиан Штокер начали закладывать основу для отношений между своими странами после ухода Орбана. По словам высокопоставленного австрийского правительственного чиновника, лидеры обсудили первый визит венгерского лидера в Вену и способы улучшения условий для австрийских компаний, ведущих бизнес в Венгрии.

В Вене венгерские власти попытаются выработать единую позицию по вопросам миграции и обсудить судьбу Центрально-европейского университета, главный кампус которого был перенесен из Будапешта в Вену в 2019 году после кампании Орбана против этого учебного заведения.

В экономическом плане эти две страны уже неразрывно связаны. Австрия является вторым по величине инвестором в Венгрии после Германии с объемом инвестиций более 11,7 миллиардов евро. В Австрии работают около 134 000 венгров , многие из них — жители других стран, ежедневно ездящие на работу в Венгрию и обратно.

Однако между странами Центральной Европы сохраняются ключевые разногласия, которые, несомненно, осложнят усилия по формированию более тесного альянса. Например, в отношении Украины Австрия и Польша активно поддерживают дополнительную помощь ЕС для этой страны, находящейся в сложном положении. Хотя от Венгрии под руководством Мадьяра больше не ожидается препятствования оказанию помощи, как это делал Орбан, она, как и Чехия и Словакия, отказалась от поддержки пакета кредитов ЕС в размере 90 миллиардов евро для Киева. Страны также придерживаются разных взглядов на вступление Украины в блок.

Несмотря на эти различия, эксперты утверждают, что между странами Центральной Европы сохраняются сильные общие интересы, особенно в отношении экономических инициатив и крупномасштабных инфраструктурных проектов.

