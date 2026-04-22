Петер Мадяр хоче "повернути велич" Австро-Угорської імперії та відновити відносини з ЄС

Новий прем'єр-міністр Угорщини хоче налагодити тісніші зв'язки з Австрією та іншими країнами Центральної Європи, щоб посилити свій вплив у Брюсселі. Про це стало відомо після першого засідання парламентської фракції партії TISZA.

Обраний прем'єр-міністр Петер Мадяр, який переміг на виборах Віктора Орбана та його партію "Фідес", уже заявив, що поглиблюватиме зв'язки із сусідніми державами, особливо з Австрією, спираючись на міцні економічні зв'язки та спільну історію, яка йде корінням в Австро-Угорську імперію кінця XIX століття, пише Politico.

"Раніше ми жили в одній країні, і Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією не тільки з історичних, а й із культурних та економічних причин", — заявив Мадяр.

Угорський конгресмен Петер Мадяр здобув перемогу над Віктором Орбаном частково завдяки обіцянці переглянути відносини Угорщини з ЄС, але він планує зробити це в рамках більш впевненого блоку центральноєвропейських країн, очолюваного однодумцями з правого крила, які, на його думку, розділяють культурні погляди, економічні інтереси та консервативні позиції з усіх питань, від міграції до енергетичної політики. За важливим винятком Польщі, ці країни, розташовані між Західною Європою та Росією, традиційно також демонстрували більшу готовність підтримувати ділові зв'язки з Москвою.

Австро-Угорська імперія Петера Мадяра — що він має на увазі

Новий лідер Угорщини вже публічно виклав, як він може реалізувати своє бачення центральноєвропейського блоку. На пресконференції на початку квітня він запропонував об'єднати Вишеградську групу — неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини — зі Славківським форматом, рамковою угодою про співпрацю за участю Австрії, Чехії та Словаччини.

"Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включно з Австрією та Угорщиною, — сказав Мадяр. — Тому я сподіваюся, що ми зможемо домогтися тут прогресу".

Як чітке підтвердження цієї стратегії Мадяр заявив, що його перші поїздки як нового лідера Угорщини на початку травня будуть до Варшави та Відня.

Одним із головних пріоритетів угорського прем'єр-міністра є забезпечення розблокування 18 мільярдів євро заморожених коштів ЄС; він також домагається доступу до 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів і скасування штрафу в розмірі 1 мільйона євро на день, який накладається на Угорщину за відмову дотримуватися міграційного законодавства ЄС.

"Візит до Варшави спрямований на обмін досвідом щодо переходу до ліберальної демократії, — сказав Еміль Брікс, колишній австрійський дипломат та історик, який вивчав кінець Австро-Угорської імперії. — Візит до Відня більшою мірою пов'язаний з європейською політикою і з необхідністю розробки власних пропозицій у цьому регіоні".

Уряд Австрії, схоже, позитивно ставиться до цієї ідеї.

Високопоставлений австрійський дипломат анонімно заявив, що у зміцненні співробітництва між центральноєвропейськими державами в рамках ЄС за зразком країн Бенілюксу є своя логіка.

"Ми всі приблизно однакового розміру, і у нас багато спільних інтересів, тому разом ми будемо більш значущі з точки зору можливостей для голосування", — сказав дипломат.

Для австрійського уряду, очолюваного консерваторами, поглиблення зв'язків з Угорщиною давно є стратегічною метою.

На початку 2000-х років, напередодні вступу до ЄС низки колишніх комуністичних країн, австрійські лідери запропонували відновити союз із Центральною Європою. Ця спроба в кінцевому підсумку провалилася через побоювання в Польщі та Словенії, що Відень прагне відновити свою гегемонію через більш ніж 80 років після розпаду Австро-Угорської імперії.

Тепер Угорщина пропонує тісніший союз. На думку експертів, польські лідери більше не відчувають загрози з боку цієї перспективи. Офіс прем'єр-міністра Польщі не відповів на запит про коментар.

У ЄС бачать перспективи у співпраці з Угорщиною Петера Мадяра

Австрійські консерватори також бачать нові можливості після відходу Орбана, зазначаючи, що він дуже змінився з 1990-х, коли починав свою політичну кар'єру.

"Молодий Орбан, безсумнівно, був би одним із найзатятіших критиків старшого Орбана сьогодні. Нам вдавалося співпрацювати з деяких питань, але з роками це ставало дедалі важчим, а зрештою і зовсім неможливим", — сказав Райнхольд Лопатка, депутат Європарламенту від правлячої консервативної австрійської Народної партії.

Як повідомили два джерела, які були присутні на зустрічі, у лютому на Мюнхенській безпековій конференції угорські лідери та консервативний канцлер Австрії Крістіан Штокер почали закладати основу для відносин між своїми країнами після відходу Орбана. За словами високопоставленого австрійського урядового чиновника, лідери обговорили перший візит угорського лідера до Відня і способи поліпшення умов для австрійських компаній, які ведуть бізнес в Угорщині.

У Відні угорська влада спробує виробити єдину позицію з питань міграції та обговорити долю Центрально-європейського університету, головний кампус якого було перенесено з Будапешта до Відня 2019 року після кампанії Орбана проти цього навчального закладу.

В економічному плані ці дві країни вже нерозривно пов'язані. Австрія є другим за величиною інвестором в Угорщині після Німеччини з об'ємом інвестицій понад 11,7 мільярда євро. В Австрії працюють близько 134 000 угорців, багато з них — жителі інших країн, які щодня їздять на роботу в Угорщину і назад.

Однак між країнами Центральної Європи зберігаються ключові розбіжності, які, безсумнівно, ускладнять зусилля з формування тіснішого альянсу. Наприклад, щодо України Австрія і Польща активно підтримують додаткову допомогу ЄС для цієї країни, яка перебуває у складному становищі. Хоча від Угорщини під керівництвом Мадьяра більше не очікується перешкоджання наданню допомоги, як це робив Орбан, вона, як і Чехія та Словаччина, відмовилася від підтримки пакета кредитів ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для Києва. Країни також дотримуються різних поглядів на вступ України до блоку.

Незважаючи на ці відмінності, експерти стверджують, що між країнами Центральної Європи зберігаються сильні спільні інтереси, особливо щодо економічних ініціатив і великомасштабних інфраструктурних проєктів.

