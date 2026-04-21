"Пропагандистские новости": Мадьяр прокомментировал возвращение Украине средств "Ощадбанка"

Вопрос о возвращении захваченных Венгрией активов "Ощадбанка" будет обсуждаться только после того, как лидер партии "Тиса", победившей на выборах в парламент, Петер Мадьяр официально станет премьер-министром.

С таким заявлением выступил сам Мадьяр, пишет Telex.

По его словам, есть немало сомнений во многих деталях этого дела.

"Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", — заявил он.

Лидер "Тисы" также призвал все стороны обратиться к "здравому смыслу".

Мадьяр подчеркнул, что после вступления в должность премьер-министра Венгрии будет иметь к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с "Ощадбанком".

Отметим, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Напомним, 20 апреля Петер Мадьяр призвал Зеленского сдержать обещание и открыть нефтепровод "Дружба".

Фокус также писал о том, что Орбан станет главой МИД Венгрии в правительстве Мадьяра.