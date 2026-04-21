"Пропагандистські новини": Мадяр прокоментував повернення Україні коштів "Ощадбанку"
Питання щодо повернення захоплених Угорщиною активів "Ощадбанку" обговорюватиметься лише після того, як лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах до парламенту, Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром.
З такою заявою виступив сам Мадяр, пише Telex.
За його словами, є чимало сумнівів у багатьох деталях цієї справи.
"Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини", — заявив він.
Лідер "Тиси" також закликав усі сторони звернутись до "здорового глузду".
Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єр-міністра Угорщини матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".
Зазначимо, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.
